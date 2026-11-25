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Zaposleni u "Informeru" oglasili su se saopštenjem povodom hapšenja glavnog urednika Dragana J. Vučićevića.

"Piši narodnim jezikom, tako da te razume i moja baba iz Brekova, znao je da grmi Dragan J. Vučićević dok je mlađe kolege učio novinarskom zanatu. Uvek temperamentan, srčan, glasan, odlučan, ali pravičan i ispravan. Uvek tačan. Uvek domaćinski - iz naroda i za narod. Onakav kakve su bile i sve njegove novine koje je napravio, podigao od temelja i po pravilo uvek ih činio najčitanijim u zemlji: Kurir, Press, Informer...", kaže se u saopštenju u kome se dodaje:

"To je bio i ostao njegov zaštitnik znak i svaki put bi se ispostavilo i tajni recept kako napraviti mediji koji će Srbija najviše da voli i ceni. Tako je i sad sa Informer TV, koju poslednjih mesec dana pokušavaju, baš kao i Dragana J. Vučićevića danas, da slome, sputaju, da zaustave i ućutkaju, da utamniče i ugase... Neće uspeti, jer iza Dragana J. Vučićevića i Informera ne stoje milioni, kako neki zlurado tvrde, ne stoje ni uticajni ljudi, ni interes moćnika, već stoji narod Srbije! I jedni naš interes je interes građana Srbije. Plate zaposlenima, a kod Dragana J. Vučićevića plate ni u jednoj firmi nikad nisu kasnile ni dan, isplaćuju nam tiraži, popularnost portala i gledanost televizije. A ona je najveća u zemlji.

Da vam otkrijemo ko je Draganu, ali i svima nama zaposlenima na Informer TV, uputio najveću pohvalu i dao najveći vetar u leđa od 31. maja 2023. kad se na TV ekranima prvi put pojavio signal Informera. Bio je to jedan od najvažnijih i najuticajnijih direktora u kompaniji SBB i to u trenutku dok je naša medijska kuća bila zabranjena na tom kablovskom operateru, a koji je Vučićeviću rekao: "To što ste vi uradili bez nacionalne frekvencije i u tako kratkom vremenskom roku izučavaće se na fakultetima o medijima širom sveta. To je nezabeleženo, a mnogi bi do pojave vas rekli - i nemoguće!"

Nikad više medija nije bilo u Srbiji, od novina, preko portala do televizija. A znate li zašto zaposleni u Informeru često znaju da odbiju i daleko izdašnije finansijske ponude iz konkurentskih kuća? Ne zato što ih bilo ko na bilo koji način sputava da odu, već zato što se nikad nigde nisu osećali tako "svoji na svome" kao u Informeru. Zato što se odnos sa Draganom Vučićevićem nikad nije sveo na poslodavac - zaposleni! Nijedan vlasnik medijske kuće u Srbiji, pa i nijedan glavni i odgovorni urednik u bilo kojoj medijskoj kući ma koliko njen značaj i uticaj bio, nije kao naš Vučko.

Vrata njegove kancelarije nikad nisu zatvorena, ni figurativno, ni doslovce. Kao otac šestoro dece uvek je posebno cenio što brojnije porodice, pomagao zaposlenima, njihovim roditeljima, rodbini, ali i brinuo o svoj Informerovoj deci. Za njih je napravio i igraonicu u prostorijama naše medijske kuće. Zato su i u noći zverskog napada na Informer, 26. oktobra uveče, u zgradi boravila i deca, koja će zauvek nositi traume jer su za dlaku izbegli linč.