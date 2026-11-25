OBJAVLJEN SNIMAK HAPŠENJA DRAGANA J. VUČIĆEVIĆA: Presreli ga nedaleko od zgrade Informera
- Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Dragan J. Vučićević je zadržan zbog sumnje na izazivanje panike i nereda i ometanje pravde
- Prema navodima Informera, uhapšen je nedaleko od zgrade televizije, a snimak hapšenja objavljen je sa nadzorne kamere
- Vučić je u Skupštini rekao da je Vučićević uhapšen zbog svog novinarskog rada
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi st. 1 u vezi čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde čl. 336b KZ.
Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26. 11. 2026. godine.
Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.
Vučić u Skupštini: Uhapšen zbog svog novinarskog rada
Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.
Uhapšen nedaleko od zgrade televizije "Informer"
Kako piše "Informer", Dragana J. Vučićevića su "50 metara od zgrade televizije Informer presreli organi reda koji nisu bili obeleženi".