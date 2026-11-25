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Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi st. 1 u vezi čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde čl. 336b KZ.

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26. 11. 2026. godine.

Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.

Vučić u Skupštini: Uhapšen zbog svog novinarskog rada

Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.

Uhapšen nedaleko od zgrade televizije "Informer"