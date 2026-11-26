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Možda najveći "zalogaj" nove vlasti biće rešenje za buduće funkcionisanje Bezbednosno-informativne agencije (BIA). Jedna od najvažnijih karika u bezbednosnom sistemu Srbije uvek je bila intrigantna, ma kako da se zvala. Zato ne čudi što se nakon promene vlasti o sudbini BIA mnogo govori, ali u ovom trenutku i dalje nema konačnog rešenja.

Svakako ima nekoliko mogućih pravaca, od promene statusa Agencije i rukovodstva do opsežnog preispitivanja zaposlenih i odgovornosti za eventualne zloupotrebe. Izdvojila su se tri pristupa: ukidanje službe, reorganizovanje ili vraćanje u sastav Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prvi korak

O tome šta Studentska lista planira najkonkretnije je nedavno govorila profesorka Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu i poslanica Studentske liste Svetlana Stanarević na tribini u Valjevu. Ona nije ponudila konačno organizaciono rešenje, već je otkrila da postoji više mogućnosti i naglasila da odluci mora prethoditi detaljna procena zatečenog stanja.

Svetlana Stanarević Foto: Petar Aleksić/Mondo

- Da li vi jednu instituciju, koja postoji dugo, ukidate u potpunosti ili pravite neko novo organizaciono rešenje, da li se ona vraća u MUP, tu zaista postoji više opcija - izjavila je Svetlana Stanarević.

Ona smatra da prvi korak mora biti utvrđivanje stanja unutar agencije - raspoloživih kadrova, dokumentacije i načina na koji je institucija do sada funkcionisala. Kako naglašava, tek nakon toga moguće je odrediti pravac reforme. Stanarević je upozorila da je reč o složenom procesu koji bi mogao trajati duže nego što javnost očekuje.

Govoreći o budućnosti BIA, šef poslaničke grupe Studentske liste Jovo Bakić otvoreno je rekao da je bliži stavu da se služba reformiše i da se sačuva njen zdravi deo, dok bi veći broj zaposlenih morao da napusti agenciju. On je u ponedeljak ocenio da bi trebalo ispitati i odgovornost pojedinih pripadnika BIA zbog njihovih veza sa organizovanim kriminalom i vrhom vladajuće stranke.

- Pre sam za ovo drugo. Dakle, da se neko zdravo jezgro sačuva, veći deo bi verovatno morao da napusti službu. Mislim da jedan značajan deo službenika BIA mora da bude i krivično gonjen zbog svojih veza sa organizovanim kriminalom i sa političkom strankom, odnosno vrhom političke stranke koja je deo tog organizovanog kriminala - naveo je Bakić.

Studentska lista je izašla sa zahtevima još 29. oktobra i otvoreno tražila smene ključnih ljudi, između ostalog i hitnu i neopozivu ostavku direktora BIA Vladimira Orlića, što se do danas nije desilo. Studentska lista čvrsto stoji na stavu da je agencija u prethodnom periodu postupala kao služba partijske, a ne državne bezbednosti.

Vladimir Orlić i dalje šef BIA Šef BIA je dr Vladimir Orlić koji je na funkciji direktora od juna 2024. godine. Pre imenovanja na tu poziciju bio je predsednik Narodne skupštine i visoki funkcioner Srpske napredne stranke. Direktor rukovodi radom Agencije i odgovoran je za njen rad, dok mu u tome pomažu zamenik direktora i načelnici organizacionih jedinica. BIA je u novembru demantovala medijske navode o smeni zamenika direktora Tomislava Radovanovića, uz napomenu da o internim kadrovskim rešenjima ne obaveštava javnost.

Upliv politike

Pukovnica policije u penziji Slavica Radovanović nije zagovornik raspuštanja civilne bezbednosno-obaveštajne službe, ali jeste njene depolitizacije.

Slavica Radovanović, pukovnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

- BIA ima svoju jasnu ulogu u društvu. Precizno jedefinisano šta su njeni zadaci i ne slažem se da je treba rasformirati. BIA mora da opstane, ali u nekom drugačijem formatu. Mora da bukvalno krene otpočetka, ali to ne znači da treba da se ugasi. Svakoj državi treba takva institucija, ali BIA mora da pretrpi ozbiljnu reformu i da se očisti od političkih i korumpiranih kadrova.Potpuno sam sigurna da tamo ima zdravog jezgra. Trebaju nam kvalitetni, obrazovani i stručni ljudi To je jedan specifičan, zatvoren sistem i mora se pažljivo reformisati. Uz policiju, BIA je institucija u kojoj politika ne sme da ima upliva - ocenila je Radovanović za Kurir.

I stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović smatra da je neophodna reforma sistema bezbednosti, s obzirom na izazove kako unutrašnje tako i spoljne.

profesor bezbednosnih nauka dr Miroslav Bjegović Foto: Kurir Televizija

- Onaj ko kaže da službu kakva je BIA treba rasformisati to radi ili iz neznanja, ili je zlonameran, ili je možda aktiviran da tako kaže, a zna se da to onda ide od spolja. Mislim da takva služba treba da ima čak i veća ovlašćenja, da bude profesionalna i da radi na zaštiti ustavnog poretka i nacionalne bezbednosti. Sa većim ovlašćenjima, služba bi bila adekvatnija u odnosu na izazova, profesionalnija i da radi svoj posao kako treba - ocenio je Bjegović za Kurir.