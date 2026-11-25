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Predsednik Narodne skupštine Aleksandar Čupić razgovarao je danas sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji Ahmedom Hatemom Bargašom Almenhalijem, a tokom razgovora istaknuta je zajednička opredeljenost za dalje unapređenje bilateralne saradnje.

Almenhali je naglasio da su UAE izuzetno zainteresovani za nastavak ulaganja u Srbiju, kao i za intenziviranje saradnje u oblastima veštačke inteligencije i tehnologije, a posebno u oblasti obrazovanja i povezivanja i jačanja saradnje univerziteta, navodi se u saopštenju Narodne skupštine.

Ambasador je predsedniku Narodne skupštine uručio čestitku predsednika Parlamenta UAE Sakr Gobaša, na izboru na mesto predsednika Narodne skupštine i poželeo mu uspeh u radu.

Ambasador UAE Ahmed Hatem Bargaš Almenhali Foto: Marko Karović

Čupić je zahvalio na čestitkama i istakao da je Narodna skupština upravo završila konstitutivnu sednicu, čime su stvoreni uslovi za nastavak rada na reformskim procesima u Srbiji.

Ambasador Almehali uputio je predsedniku Čupiću i poziv da učestvuje na parlamentarnom događaju koji se organizuje u saradnji Saveznog nacionalnog veća UAE i Interparlamentarne unije (IPU), a koji će biti održan 8. decembra u Abu Dabiju, na marginama Konferencije Ujedinjenih nacija o vodama. Istakao je da bi prisustvo predsednika Narodne skupštine bilo od velikog značaja, imajući u vidu da je reč o temi od planetarne važnosti.

Čupić je zahvalio je na pozivu, i naglasio da je Narodna skupština upravo danas izabrala članove stalnih parlamentarnih delegacija, među kojima je i delegacija pri Interparlamentarnoj uniji.