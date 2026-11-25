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Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić doneo je Odluku o imenovanju mr Dragane Đorđević za generalnog sekretara predsednika Republike, objavljeno je u Službenom glasniku.

Odluka je doneta 24. novembra, kako je navedeno, na osnovu člana 120. Ustava Republike Srbije i člana 27. Zakona o predsedniku Republike.

Mr Dragana Đorđević (1971) trenutno je vanredni profesor kamerne muzike na Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu. Diplomirala na klavirskom odseku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu 1995, u klasi prof. Mirjane Vukdragović i specijalizirala kamernu muziku 2001. u klasi prof. Olivere Đurđević. Magistrirala korepeticiju u klasi prof. Todora Svetieva na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju.

Foto: Beta Milan Ilic

Kao solista, član raznih kamernih ansambala i korepetitor, pored velikog broja koncerata ostvarenih širom Srbije, nastupala je i na gotovo svim prostorima nekadašnje Jugoslavije, kao i u Francuskoj, Belgiji, Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Engleskoj i Austriji. Svojim celovečernjim koncertima predstavila se na mnogim značajnim festivalima u zemlji i inostranstvu: NIMUS, IHS (Niš), Podijum mladin (Novi Sad), Mokranjčevi dani (Negotin), OKTOH (Kragujevac), VOICES (Nikšić, Crna Gora), Skopsko leto (Skoplje, Makedonija), Blue Moon Festival (Kardica, Grčka) i dr.

Učesnik je projekta Nacionalna koncertna sezona 2008/09., koji je organizovan pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i Predsednika Srbije. Ostvarila je snimke za Radio Beograd, Radio Novi Sad i Radio Niš, kao i CD izdanja za časopis "Muzika klasika".

Posvećujući posebno mesto izvođenju dela savremenih autora, ostvarila je blisku profesionalnu saradnju sa mnogim domaćim i inostranim kompozitorima: Dejan Despić, Rajko Maksimović, Kosta Babić, Dimitrije Bužarovski i dr.

Trenutno je vanredni profesor kamerne muzike na Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu. U periodu od 2003. do 2009. bila je šef katedre, a od 2009-2012. bila prodekan za nastavu Fakulteta umetnosti u Nišu.

Njeni studenti dobitnici su mnogih nagrada na takmičenjima za klavirski duo, kao i pozitivnih kritika sa festivala kamerne muzike.