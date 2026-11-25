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NATO vojna kancelarija za vezu u Beogradu obeležila je danas jubilej, 20 godina postojanja u prestonici Srbije.

Ova kancelarija je osnovana 2006. godine sa ciljem olakšavanja dijaloga i pružanja podrške praktičnoj saradnji između NATO-a i Srbije.

Šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu brigadni general Antonio Stasi je istakao da 20 godina predstavlja više od pukog protoka vremena.

"One predstavljaju dve decenije istinske posvećenosti, predanosti, profesionalnosti i kontinuiranih napora na jačanju dijaloga, saradnje, uzajamnog razumevanja i pre svega, poverenja između NATO i našeg dugogodišnjeg partnera Srbije", rekao je Stasi.

Dodao je da je tokom ovih godina Kancelarija služila kao stub partnerstva zasnovanog na transparentnosti i istinskoj posvećenosti miru i stabilnosti.

"Naše partnestvo je aktivno i nastavlja da se razvija, što donosi nove izazove i prilike koje zahtevaju prilagodljivost i jedinstveno usmerenje. Stoga, misija NATO vojne kancelarije za vezu je relevantnija i značajnija nego ikad. Dok obeležavamo ovaj važan momenat, želimo da ponovo istaknemo našu iskrenu posvećenost dijalogu, saradnji i načelima kojima se naš rad vodio tokom prethodne dve decenije", rekao je Stasi.

1/9 Vidi galeriju "Naše partnestvo je aktivno i nastavlja da se razvija" Foto: Marko Kranjc

On je izrazio duboku zahvalnost svima koji su doprineli rezultatima Kancelarije, kao i srpskim partnerima na poverenju, podršci i kontinuiranoj saradnji.

"Neka nam sledećih 20 godina donese dalji napredak, jača partnerstva i trajni uspeh u našim zajedničkim naporima da doprinesemo dugotrajnom miru i bezbednosti", zaključio je Stasti.

U srži misije kao vojne kancelarije za vezu je njena uloga primarne veze između NATO-a i srpskih vojnih i civilnih organa. Kroz održavanje redovne komunikacije i omogućavanje dijaloga na svim nivoima, kancelarija podržava uzajamno razumevanje, transparentnost i praktičnu saradnju. Ona takođe podržava angažovanje Srbije u okviru programa Partnerstvo za mir.

Komandant Savezničke komande združenih snaga NATO-a u Napulju admiral Džordž M. Vajkof podsetio je da su još 2006. godine Severnoatlantski savet i Vlada Srbije postigli dogovor da uspostave kontakt tačku u cilju unapređivanja jednog praktičnog partnerstva vođenog rezultatima.

"Krajem iste godine, Srbija se pridružila NATO programu Partnerstvo za mir i osnovana je Vojna kancelarija za vezu u Beogradu. Poslednje dve decenije, ova kancelarija služi kao ključan most između NATO-a i srpskih institucija. Vaš sveobuhvatni pristup javnoj diplomatiji, vojnim reformama i političkom dijalogu izgradio je poverenje i interoperabilnost, što se pokazalo transformativnim za naš odnos. Kako unutar okvira Partnerstva za mir, tako i izvan njega, vaša posvećenost pretvara dijalog u aktivno angažovanje", poručio je Vajkof.

Naveo je da smo ove godine videli kulminaciju duge i predane koordinacije u vidu uspešnog održavanja prve vojne vežbe između NATO-a i Srbije.

"Ovog maja, zemlje članice NATO-a i Vojska Srbije su se obučavali rame uz rame kako bi vežbali za operacije podrške miru. Ovo se direktno oslanja na dokazanu posvećenost Srbije globalnom očuvanju mira, što je ona prikazala svojim izvrsnim doprinosom misijama UN u Libanu, Centralnoafričkoj Republici i šire. Vojna kancelarija za vezu je takođe direktno doprinela stabilnosti u regionu kroz olakšavanje komunikacije i saradnje između Vojske Srbije i KFOR-a, trenutno najveće misije NATO-a", istakao je Vajkof.

U okviru događaja je emitovan i video snimak koji je prikazao neke od aktivnosti kancelarije u poslednjih 20 godina.

Skupu su prisustvovali zastupnik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Tiosav Janković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, komandant KFOR-a general-major Roberto Vergori, predstavnici diplomatskog kora u Beogradu, državnih institucija Srbije.

Na čelu NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu su u ovih 20 godina bili generali iz tri zemlje članice Alijanse - Češke, Francuske i Italije. Pored toga, u njoj su oficiri i podoficiri iz mnogih zemalja NATO-a, koji su dali doprinos svojim ekspertskim znanjem, kao i srpsko civilno osoblje, koje je pružilo važan doprinos razvoju kancelarije. Kako ističu iz kancelarije, sve što rade je krojeno po meri Srbije, kako bi se ispunile njene potrebe i zahtevi, uz potpuno poštovanje njene politike vojne neutralnosti.

Kancelarija podržava saradnju NATO-a i Srbije na polju odgovora na katastrofe, čiji je cilj da se unapredi sposobnost timova da efektivno rade zajedno u međunarodnom okruženju u slučaju prirodnih katastrofa. Jedan primer toga je velika vežba "Srbija 2018", koju su u Mladenovcu zajednički organizovali i održali MUP i NATO Evroatlantski koordinacioni centar za vanredne situacije (EADRCC), a ujedno to je bila i najveća vežba te vrste koju je EADRCC do sada organizovao.

Događaj koji predstavlja prekretnicu u vojnoj saradnji je bila prva zajednička vojna vežba "NATO-Srbija 2026", održana u maju u Srbiji.

Kancelarija je pružila podršku brojnim drugina aktivnostima kojima je NATO podržavao odbrambene reforme Srbije i obuku srpskoh vojnika za učešće u međunarodnim mirovnim misijma pod okriljem UN i EU, a pomogla je i realizaciju projekta NATO poverilačkog fonda za bezbedno uklanjanje viška zastarele municije i eksploziva, u sklopu tehničke i tehnološke modernizacije Tehničkog remontnog zavoda u Kragujevcu, u saradnji sa NATO Agencijom za podršku i nabavke stranim partnerima.

Važna dimenzija odnosa je i naučna saradnja, podržana kroz NATO program Nauka za mir i bezbednost, u okviru koje su naučnici iz zemalja NATO i Srbije su radili i rade zajedno na brojnim projektima iz oblasti neposredno povezanih sa svakodnevnom bezbednošću i blagostanjem građana.