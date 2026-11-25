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Grupa od osam predstavnika nove vlasti sastala se u Beogradu sa oficirom za vezu američke administracije, a jedna od glavnih tema sastanka bila je borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji, saznaje Direktno.

Posebna pažnja posvećena je sve učestalijim slučajevima u kojima građani Srbije dobijaju preteće poruke i pozive od osoba koje se predstavljaju kao pripadnici kriminalnih klanova iz Srbije i Crne Gore, pokušavajući da zastrašivanjem i ucenama iznude velike količine novca.

Prema nezvaničnim saznanjima, na sastanku je dogovoreno da američka strana Srbiji stavi na raspolaganje svoje tehničke, operativne i obaveštajne resurse kako bi se utvrdio identitet pošiljalaca pretećih poruka, otkrila njihova mreža saradnika, a odgovorni priveli pravdi.

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Promena vlasti ne sme biti prilika za kriminalce

Posebno zabrinjava mogućnost da pojedine kriminalne strukture pokušavaju da iskoriste period političke tranzicije i neizvesnosti unutar državnih institucija kako bi proširile svoje delovanje.

Prema informacijama do kojih je došao Direktno.rs, predstavnici nove vlasti iskazali su odlučnost da se takvim pojavama stane na put, bez obzira na to ko stoji iza njih i kakvim vezama raspolaže.

Američka podrška mogla bi da bude od velikog značaja, naročito kada je reč o identifikaciji osoba koje koriste strane telefonske brojeve, šifrovane aplikacije i različite metode prikrivanja digitalnog identiteta.

Snažna poruka organizovanom kriminalu

Ukoliko najavljena saradnja bude realizovana u punom kapacitetu, kriminalne grupe koje veruju da ih anonimnost i delovanje izvan granica Srbije štite od krivičnog gonjenja mogle bi ozbiljno da se preračunaju.

Borba protiv organizovanog kriminala biće jedan od prvih ozbiljnih testova nove vlasti, ali i prilika da pokaže da bezbednost građana nije pitanje političke pripadnosti.

Građani Srbije moraju imati sigurnost da iza njih stoji država, a ne da budu prepušteni na milost i nemilost kriminalnim strukturama.

Sastanak sa Hanrahanom

Podsetimo, pomoćnik državnog sekretara SAD Brendan Hanrahan sastao se nedavno sa predstavnicaima Studentske liste, posle čega se oglasila Kancelarija Stejt departmenta za međunarodne poslove sa narkoticima i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs).

"Organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu predstavlja pretnju po Amerikance daleko izvan granica tog regiona", navodi se u objavi i dodaje se: