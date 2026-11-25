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U hodniku Skupštine opštine Južna Mitrovica danas je došlo do fizičkog sukoba između odbornika DPK Artana Beriše i vozača gradonačelnika Fatona Pecija, Mona Nezirija. Šef odborničke grupe DPK Škelćim Ibrahimi izjavio je da je incidentu prethodila verbalna rasprava i uvrede koje je, prema njegovim rečima, predstavnicima te stranke uputio direktor za kulturu, omladinu i sport Gazmend Hiseni, kao i da će slučaj prijaviti policiji.

Šef odborničke grupe DPK u Skupštini opštine Južna Mitrovica Škeljćim Ibrahimi rekao je da su odbornici te stranke napustili sednicu u znak protesta zbog, kako je naveo, uvredljivog i neparlamentarnog rečnika koji pojedini opštinski zvaničnici koriste prema njima.

„Mi smo kao odbornička grupa Demokratske partije u Skupštini opštine Mitrovica danas odlučili da napustimo sednicu u znak protesta zbog neparlamentarnog i nezvaničnog rečnika, na koji smo upozoravali i na prethodnoj sednici. To je razlog zbog kojeg smo napustili sednicu, jer se kontinuirano, bilo od gradonačelnika, bilo od pojedinih direktora, ne svih, koriste uvredljivi i neprimereni izrazi, a danas je sve kulminiralo i verbalnim sukobom“, rekao je Ibrahimi za Kosovo pres.

On je naveo da su tokom verbalne rasprave pretrpeli ozbiljne uvrede od direktora za kulturu, omladinu i sport Gazmenda Hisenija.

Prema njegovim rečima, odbornik Artan Beriša je prilikom izlaska iz sale napadnut, a vozač gradonačelnika Fatona Pecija, Mon Neziri, pokušao je da ga zaustavi, nakon čega je došlo do sukoba.

Ibrahimi je podsetio da tokom četvorogodišnje vlasti Bedrija Hamze nije bilo potrebe za prisustvom službenika obezbeđenja na sednicama, jer se odbornici nisu osećali nebezbedno i tretirani su kao ravnopravni članovi skupštine.

On je najavio da će DPK slučaj prijaviti policiji.

„Kao odbornička grupa Demokratske partije danas smo, u znak protesta, napustili sednicu i nećemo nastaviti rad dok se ne obezbede normalni uslovi za njeno održavanje. Želim da vas obavestim i da ćemo slučaj prijaviti policiji, jer je odbornika, koji je izabran na tu funkciju i kojem skupština predstavlja radno mesto, napao vozač gradonačelnika Fatona Pecija“, izjavio je Ibrahimi.

Dodao je da je reakcija odbornika usledila nakon što ih je direktor za kulturu, omladinu i sport nazvao lopovima i besramnicima, tvrdeći da je predstavio dokumentaciju iz prethodnog perioda.

„Pozvali smo ih da sve za šta imaju dokaze predaju tužilaštvu. I mi smo ljudi i reagujemo kada pokušavamo da radimo i doprinosimo zajednici, a neko nas bez ikakvih dokaza naziva lopovima i besramnicima“, rekao je Ibrahimi.

Odbornik Artan Beriša izjavio je da je napadnut prilikom izlaska iz skupštinske sale.

„Danas sam tokom rasprave sa direktorom za kulturu, omladinu i sport, koji nas je vređao i nazvao besramnicima, reagovao na ljudski način i napustio salu. Prilikom izlaska intervenisalo je obezbeđenje Fatona Pecija i, zapravo, fizički me napalo. Nakon toga ste imali priliku da vidite snimak i šta se dalje dogodilo. Mislim da takav rečnik nije potreban ni njima ni nama“, rekao je Beriša.