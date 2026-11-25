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Aleksandar Čupić, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, kako je najavljeno, sutra raspisuje izbore za predsednika Republike, na osnovu odluke o raspisivanju koju će potpisati u 12 časova, u centralnom holu Doma Narodne skupštine.

Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije, izjavio je pre nekoliko dana da je on za to da SNS ne učestvuje na predstojećim predsedničkim izborima, ali da će stranka na Skupštini 13. decembra doneti odluku o tome.

- Zašto bismo mi to radili dok nam ljude progone, maltretiraju, šikaniraju. Sasvim je moguće da stranka donese i drugačiju odluku - kazao je Vučić.

Istakao je da u SNS ne odlučuju plenumi već ljudi i dodao da će biti 1.000 novih ljudi u Glavnom odboru, kao i da će se i skupština stranke izjasniti povodom učešća na predsedničkim izborima. Vučić je rekao da će i u Predsedništvu biti najmanje 50 odsto novih ljudi i da će biti podmlađen sastav tog stranačkog tela.

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

Glavni ne otkrivaju karte: Karić i Nestorović za sada jedini kandidati Aleksandar Vučić posle dva predsednička mandata nema zakonsko pravo da se ponovo kandiduje za tu funkciju. S druge strane, Studentska lista i dalje ne izlazi u javnost sa svojim kandidatima ni za predsedničku trku, niti za mandatara i članove buduće vlade. U javnosti se kao najozbiljniji kandidat za predsednika Srbije pominje akademik Radomir Saičić, dok iz drugog plana može da u igru uđe i rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić, koji uprkos se na iznenađenje mnogih nije našao na listi kandidata za poslenike Studentske liste. Za sada su svoje kandidature za mesto na Andrićevom vencu najavili jedino lider Pokret snaga Srbije Bogoljub Karić, koga je Izvršni odbor te organizacije jednoglasno podržao, kao i lider pokreta Mi, Snaga naroda Branimir Nestorović koji je potvrdio da ulazi u predsedničku trku.

Mogući bojkot?

Početkom meseca novembra je izjavio da je stava da SNS treba da "u potpunosti ignoriše" predsedničke izbore.

- Lično smatram da u ovom trenutku ne samo da izbori nisu mogući, nisu normalni, gde se ljudi bukvalno bore za dah. Ne kriminalci koji slobodno šetaju i upravljaju zemljom, već obični ljudi i oni koji drugačije misle od njih. Ali to što ja mislim ne znači ništa. Imaćemo i GO, imaćemo i Skupštinu stranke početkom, sredinom decembra, i onda ćemo, u zavisnosti od datuma, donositi odluke po tom pitanju. Ako mene lično pitate, u potpunosti bih to ignorisao. I posebno neću da pravim bilo kome iluziju da su stvari u Srbiji normalne, pošto ovo što se danas dešava apsolutno ništa nije normalno. Ali to je samo moj stav, kao što znate, ja nisam ni predsednik stranke. Možda ću biti jedan od kandidata, možda ću to postati, možda i neću, ali o tome ću moći da govorim kada se to dogodi - izjavio je Vučić na stranačkoj konferenciji u sredu.

Đukanović: SNS ne treba da izađe na predsedničke izbore

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović rekao je Blic da smatra da naprednjaci ne bi trebalo da učestvuju na predsedničkim izborima.

- A što se tiče predsedničkih izbora, pa ako premlaćuju naše aktiviste, ako nam pale prostorije, ako zastrašuju ljude, reketiraju ljude, ako je bezvlašće potpuno, pa ko može u takvim okolnostima da vodi bilo kakvu normalnu kampanju? Tako da, nek se oni sami biraju u ovom bezvlašću - poručio je Đukanović i dodao:

- Odluku o tome će doneti, naravno, stranka. Ali, po mom sudu, ako se ovako gleda, mislim da od toga nema ništa - istakao je Đukanović.

"Namerno ostavlja dvosmislenost"

Kako je ocenio politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović za Kurir da Vučić svojim izjavama namerno ne "zakucava" stvar oko predsedničkih izbora, već ostavlja mogućnost da SNS na njima ipak učestvuje.

- Njegove izjave namerno ostavljaju dvosmislenost. On nagoveštava mogućnost bojkota, odnosno neizlaska na izbore, ali pri tome uvek ostavlja rezervu. Dakle, nije zakovano, ali on ovako sondira teren. Ni sam nije siguran kako bi kandidat SNS-a prošao na tim izborima. Vrlo verovatno da bi taj kandidat imao manju podršku nego što je dobila lista SNS-a sa Vučićevim imenom. Ne bi mu baš prijalo da u roku od dva meseca doživi dva puta poraz. Ovako mu je lakše da kaže da nema uslova da se izađe s kandidatom i time on ne može da obesmišljava predsedničke izbore, ali u svakom slučaju dodatno smanjuje neizvesnost u vezi s tim izborima. Međutim, ako on proceni da postoji neka dilema ili eventualno neki sukobi na drugoj strani oko kandidata, on će na tu pukotinu vrlo lako i vrlo rado poleteti i krenuti na izbore - smatra Vukadinović i dodaje:

- Vučić nema baš nekog širokog izbora. Ne vidim ko bi, osim Ane Brnabić ili Tomislava Nikolića, mogao da bude. Ili pak da ide na neko srednje rešenje, a to bi bio "nezavisni" kandidat koga će SNS podržati. To su dileme koje Vučić ima dok u ovim trenucima vaga političku situaciju. Konačnu odluku doneće u zavisnosti od procene i sopstvene snage, ali i, što je još važnije, stanja na drugoj strani. Kad se sve uzme u obzir, i nož i pogača u vezi s predsničkim izborima su na strani pobednika parlamentarnih izbora - zaključuje Vukadinović.

Foto: ANDREJ CUKIC/EPA

Proces predsedničkih izbora

Redovni izbori za predsednika Republike održavaju se svakih pet godina, koliko traje mandat predsednika, osim u slučaju vanrednih predsedničkih izbora, koji se sprovode kada je predsednik sprečen da obavlja tu dužnost ili mu prestane mandat pre isteka vremena.

Mandat predsedniku prestaje pre roka u slučaju podnošenja ostavke ili donošenja odluke o njegovom razrešenju.

Izbore sprovode organi koji su nadležni za sprovođenje izbora za narodne poslanike, odnosno Republička izborna komisija, lokalne izborne komisije i birački odbori.