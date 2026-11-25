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Energetika ostaje u državnim rukama, rukovođenje javnim energetskim preduzećima preuzimaju stručnjaci, predviđeno je programom Studentske liste za energetiku i najavljuju zabranu cevnih mini-hidroelektrana, lakše postavljanje solarnih panela i veću energetska nezavisnost Srbije. Predviđeno je i preispitivanje svih potpisanih energetskih ugovora i projekata, kao i ulaganja u gasne interkonekcije kako bi se smanjila zavisnost od jednog dobavljača.

Navodeći da se energetskim preduzećima dugi niz godina upravljalo neprofesionalno i partokratski, zbog čega postoji manjak stručnog kadra i da je Elektroprivreda Srbije razorena i zahteva sistemska ulaganja, u programu se ističe da EPS ostaje u državnom vlasništvu, kao i svi hidroenergetski projekti.

"U EPS ćemo dovesti stručan kadar koji će obezbediti savesno i odgovorno upravljanje i uvesti transparentnost u poslovanje. Sistemski ćemo ulagati u poslovanje i kapitalizaciju preduzeća, uz sprovođenje mera usmerenih na unapređenje tržišta energije i kvaliteta usluga za krajnje korisnike", piše u programu.

Foto: Shutterstock

Navodi se da će biti preispitani svi potpisani ugovori i projekte u oblasti energetike, uključujući i planirana buduća ulaganja.

Dodaje se da je cilj preispitivanja da se utvrdi šta je ugovoreno, po kojoj ceni i koje od planiranih projekata vredi nastaviti.

"Tek na osnovu tih saznanja moći ćemo da odgovorno planiramo dalji razvoj i odlučimo o budućim investicijama", piše u programu.

Ko će rukovoditi energetskim preduzećima

Imenovanje na rukovodeće pozicije više neće zavisiti od stranačke pripadnosti, već od stručnosti i čiste prošlosti, poručuju iz Studentske liste.

"Rukovodeće funkcije u energetskim preduzećima obavljaće stručnjaci iz oblasti energetike, pod uslovom da nisu učestvovali u koruptivnim radnjama zabrani po postupku opisanom u delu Privreda i finansije", navodi se u programu.

Srbijagas i Gas infrastruktura, kako piše, takođe će dobiti profesionalan i transparentan menadžment, zasnovan na istim kriterijumima.

Studentska lista najavljuje i da će reformisati Savet Agencije za energetiku tako da ga čine stručnjaci iz sektora, kao i konsultanti sa instituta i visokoškolskih ustanova.

"Savet će donositi zaključke od značaja za razvoj energetskog sistema, izrađivati tehno-ekonomske analize projekata i nadzirati njihovo sprovođenje", poručuju iz Studentske liste.

Najavljuju da će sistemski ulagati u razvoj stručnog kadra kroz finansiranje studijskih programa i usavršavanja u energetskim preduzećima, uz kontinuiranu saradnju visokoškolskih ustanova i samih preduzeća.

Termoelektrane i hidroelektrane

Studentska lista poručuje da će zabraniti sve postojeće i buduće projekte mini-hidroelektrana koje rečna korita stavljaju u cevi, a svim mini-hidroelektranama koje ugrožavaju ekosistem ukinuće status povlašćenog proizvođača električne energije.

"Povlašćeni status, koji proizvođačima garantuje otkup električne energije, zadržaće samo postrojenja čiji rad ne ugrožava reke. Vlasnici ostalih postrojenja izgubiće povlastice koje su ostvarivali na štetu reka", piše u programu.

Navodi se da su termoelektrane danas okosnica energetskog sistema i da će to ostati do daljnje, uz aktivno održavanje i unapređivanje i jačanje kapaciteta za stabilnu proizvodnju električne energije.

Biće izrađena Strategiju dekarbonizacije sa postepenim ciljevima usklađenim sa postojećim aktima i dugoročnim opredeljenjem ka potpunoj dekarbonizaciji.

"Dosledno ćemo sprovoditi mere predviđene Nacionalnim planom za smanjenje emisija (NERP), Programom zaštite vazduha, Integrisanim nacionalnim energetskim i klimatskim planom (INEKP) i nacionalno utvrđenim doprinosom (NDC), uz njihovo kontinuirano unapređivanje", navode u programu.

Najavljuju revitalizaciju svih preostalih hidroenergetskih postrojenja, pre svega HE "Đerdap 2", kako bi im bio produžen radni vek.

Foto: EPS

Naglašavajući da hidroelektrane imaju važnu ulogu i u baznoj proizvodnji električne energije i u balansiranju elektroenergetskog sistema, Studentska lista navodi da će izraditi idejni plan razvoja novih hidroelektrana kojim će se utvrditi prioriteti.

"Najpre će se razmatrati nova velika postrojenja i pogranični projekti radi unapređenja međunarodne saradnje, zatim akumulaciona jezera i reverzibilne hidroelektrane, koje omogućavaju proizvodnju u periodima povećane potrošnje ili visokih cena električne energije, a potom kaskadne i pribranske hidroelektrane otvorenog tipa, sa najmanjim uticajem na životnu sredinu. Planom se neće unapred određivati konkretne reke i lokacije, imajući u vidu da svaka velika hidroelektrana i akumulacija značajno menjaju prostor i život zajednice u kojoj se grade", piše u programu.

Građani kao proizvođači

Navodeći da je proizvođač-potrošač domaćinstvo ili preduzeće koje električnu energiju proizvedenu sopstvenim solarnim panelima koristi za svoje potrebe, a višak predaje u mrežu, Studentska lista planira da izmeni Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije kako bi takvim proizvođačima olakšali procedure, na osnovu prethodne analize evropskih iskustava.

"Zakonom o energetici i pratećim podzakonskim aktima uredićemo i rad energetskih zajednica, u kojima građani i lokalni akteri zajednički ulažu u postrojenja za proizvodnju energije i proizvedenu energiju koriste ili prodaju", piše u programu.

Dodatna ulaganja u obnovljive izvore energije, kako se navodi, biće usmerena u tri pravca - kroz EPS, kroz lokalnu proizvodnju po modelu proizvođač-potrošač i kroz energetske zajednice koje zakon već prepoznaje.

"Razvoj projekata obnovljivih izvora energije planiraćemo sistematski, uz kvalitetnije prostorno planiranje, zaštitu prirodnih resursa i poljoprivrednog zemljišta, procenu kumulativnih uticaja na životnu sredinu, rano uključivanje javnosti i jasne kriterijume za izbor lokacija. Javnost će biti uključena pre izbora lokacije, a ne tek kada je odluka o izgradnji već doneta", poručuje Studentska lista.

Navode i da će solarne elektrane na krovovima stambenih i poslovnih zgrada imati prednost u odnosu na izgradnju na zelenim površinama i obradivom zemljištu.

Foto: Gradska uprava/Kurir/T.I.

Grejanje i energetska efikasnost

Ističući važnost mera energetske efikasnosti koje zahtevaju značajna finansijska ulaganja, Studentska lista će insistirati na unapređenju termičkih omotača starih zgrada do propisanih standarda, radi što efikasnije upotrebe toplotne energije.

Grejanje će se naplaćivati prema stvarno potrošenoj toplotnoj energiji, pomoću kalorimetara, umesto prema površini stana.

"Tako će se računi prilagođavati stvarnoj potrošnji, pa će oni koji troše manje i plaćati manje. Utvrdićemo mere za smanjenje gubitaka u toplanama i magistralnim toplovodima koje je moguće sprovesti u relativno kratkom roku. Pokrenućemo i prelazak toplana sa čvrstih goriva na geotermalnu energiju, korišćenjem toplotnih pumpi i plitkih bušotina, kao i na biometan", navodi Studentska lista.

Biće osnovana samostalna institucija za energetsku efikasnost zaduženu za sprovođenje nacionalnih programa sanacije javnih, višeporodičnih i porodičnih zgrada, kao i za pružanje podrške domaćinstvima, privredi i lokalnim samoupravama.

Najavljuju i pojednostavljene procedure za dodelu subvencija za energetsku efikasnost.

Takođe, biće utvrđen rok za punu primenu energetskih pasoša, kako bi svaki objekat imao jasno utvrđen energetski status.

"Energetski pasoš će pokazivati koliko energije zgrada troši i koje je mere potrebno sprovesti radi poboljšanja njene energetske efikasnosti, čime će se uvesti i nova obaveza za vlasnike objekata. Cilj je i potpun prelazak sa sistema grejanja na lož-ulje i mazut na održivija rešenja", ističe Studentska lista.

Foto: NIs

Gas i nafta

Prioritetni kapitalni projekti u oblasti gasne infrastrukture obuhvataju izgradnju novih skladišta i interkonekcija.

Studenstka lista najavljuje da će završiti izgradnju interkonekcije sa Severnom Makedonijom, čime će se omogućiti pristup gasnoj infrastrukturi Grčke i gasnom koridoru koji vodi do LNG terminala u Aleksandrupolisu.

"Razmotrićemo i mogućnost ubrzanja izgradnje i povećanje kapaciteta interkonekcije sa Rumunijom, kao i izgradnje skladišta gasa u Banatu, u Srpskom Itebeju. Proširićemo i kapacitete postojećih interkonekcija", navodi se u programu.

Najavljuju nastavak ekspolatacije nafte iz domaćih izvora, uz naplatu naknada bez povlašćenog položaja za kompanije koje je eksploatišu.