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Ispred Policijske stanice Voždovac i večeras su se okupili građani u znak podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je jutros priveden.

Na okupljanje u znak podrške Vučićeviću pozvali su Asocijacija novinara Srbije (ANS) i redakcija Informera, a ispred Policijske stanice Voždovac su građani, članovi porodice Vučićevića i zaposleni na Informeru.

Okupljanje u znak podrške Vučićeviću održano je i danas, a prisustvovali su mu i poslanici liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje".

Podsećamo, po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je Rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi st. 1 u vezi čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde čl. 336b KZ.

Kako je navedeno, on će uz krivičnu prijavu sutra biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva.

Portal Informera je objavio snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića sa nadzorne kamere na zgradi televizije.

Oglasio se Vučić

Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.