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Vlasnik i glavni i odgovorni urednik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde. Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu i MUP-a PS Voždovac doneto je Rešenje o njegovom zadržavanju.

Uz krivičnu prijavu biće saslušan pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu sutra u 10 sati. O hapšenju Vučićevića govorilo se i u skupštini - poslanici Studentske liste vest su dočekali aplauzom, dok su se poslanici Ujedinjene Srbije spakovali i otišli pred policijsku stanicu da pruže podršku uhapšenom uredniku Informera.

1/11 Vidi galeriju Podrška Draganu J. Vučićeviću ispred PS Voždovac Foto: Stefan Stojanović MONDO

Koje kazne mu prete i kako ovo utiče na medije bila je tema za goste "Usijanja" na Kurir televiziji, a oni su bili Sanja Purić, urednica Srpskog nedeljnika Kompas, Nebojša Perović, advokat i Marko Matić, iz Centra za odgovorne medije.

Pravni aspekt

Postoji osnov sumnje da je Vučićević izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom taranju i krivično delo ometanje pravde, a da li je ovo osnov za zadržavanje u policiji i kakav zaplet možemo da očekujemo, izneo je Perović.

- Ovo je predistražni postupak, a ako postoje osnovi sumnje za krivično delo, može, ali i ne mora, da zadrži to lice do 48 sati da bi se sprovele određene radnje. Tu je ispitivanje samog osumnjičenog, ali i prikupljanje dodatnih dokaza kako bi se uz samu prijavu to prenelo tužilaštvu. Da li su to mogli bez zadržavanja, mogli su. Zadržavanje nema veze sa pritvorom, pritvor nije kazna i to mora da se napomene ljudima. Pritvor nije zatvor, već je razlog koji se određuje prema nekom licu kao najteža mera u toku trajanja krivičnog postupka da bi se neometano vodila istraga - započeo je Perović, koji je potom odgovorio na pitanje koliko dugo može Vučićević da bude zadržan:

- Ovo nije pritvor, već policijsko zadržavanje od 48 sati. Sutra će biti saslušan, a nakon toga može biti pušten, ako tužilaštvo ne odredi pritvor. Osim pritvora, postoje i druge mere koje se mogu odrediti da bi se neometano vodio krivični postupak. Postoji mera kućnog pritvora, zabrana komunikacije, ali i razne druge zabrane.

03:24 Stručnjaci analizirali pravni i medijski aspekt hapšenja Dragana J. Vučićevića Izvor: Kurir televizija

U javnosti našla fotografija zapisnika gde je na mestu za potpis Dragana Vučićevića napisao "odbijam da potpišem, ovo je politički progon " pa je Purić u "Usijanju" komentarisala tu poruku.

Foto: Kurir Televizija

- To doživljavam kao nemogućnost da se slobodno izrazi sopstveno mišljenje ili politički stav jer piše politički progon. Svedoci smo, živimo u društvu gde se priželjkuje politički pogrom, a mislim da je ovo početak nečega što ćemo gledati narednih meseci. Između ostalog, to je i najavljivano u predizbornoj kampanji Studentske liste koja je pobedila. Međutim, to da neko kaže da su blage vesti što je neko uhapšen govori o odnosu politike prema tome što se desilo. Ovo jeste političko pitanje jer da nije ne bismo imali onakve reakcije u parlamentu. Imamo već dugo REM i zabranjivanje određenih programa Informera, a vladajući pokret insistira na tome da Informer treba ugasiti, to ne kriju pripadnici vlasti, pa ima političku konotaciju - rekla je Purić.

Mediji

Zagarantovana je sloboda medija i govora, međutim, ako govorimo o konkretnom slučaju, koliko je bila tanka linija zloupotrebe govora, ocenio je Matić u "Usijanju":

- Ako dođe do sudskog postupka, ustanoviće se o čemu se radi i da li je tu pređena granica. Ako pričamo o odgovornosti medija i standarda, i te kako možemo da kažemo da Informer nije bio tipičan mediji. Imao je agresivnu kampanju i kampanju etiketiranja ljudi. Nije upitna sloboda govora, nego da li su je prešli i ušli u zonu krivične odgovornosti. Sloboda govora je ustavna kategorija i ona nam je zagarantovana, ali to ne znači da imate pravo da širite dezinformacije, a na sve to da izazivate društvene posledice. Ipak, ako širite beznačajne dezinformacije, onda ste samo u medijskom prekršaju. To nije krivično delo, mada ja bih to uveo da bude krivično delo, ali u redu. Pravo na istinu mora da postane osnovno ljudsko pravo jer je to ugroženo - rekao je Matić.

Purić je komentarisala rad Dragana J. Vučićevića na televiziji.

- Ja dugo pratim njegov novinarski rad. Što se televizije tiče, u jednom trenutku, koji smo imali u protekle dve godine, jeste bila televizija koja je jedina na taj način iznosila stavove koji su bili vezani za vlast i vladajuću partiju. To je definitivno. Nadam se da neće da me napadnu kolege, ali sloboda novinarstva zavisi od vlasnika. Nikada na CNN nećete imati nešto što imate na FOX, ovamo su demokrate, ovamo republikanci. Informer je nastavio da podržava SNS i posle 26. i jasno je da neće preleteti.

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