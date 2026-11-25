Slušaj vest

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta ponovio je večeras da će EU nastaviti da radi sa vlastima u Srbiji kako bi došlo do napretka u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

On je na konferenciji za novinare nakon završetka samita EU - Zapadni Balkan poručio zemljama Zapadnog Balkana da održe zamah u proširenju i sprovedu reforme koje će dovesti do članstva u EU.

Prema njegovim rečima proširenje je realna mogućnost koju treba iskoristiti, zbog čega je na samitu razgovarano o tome kako da se postepena integracija u EU podigne na viši nivo.

"Građani širom regiona već osećaju koristi od ovakvog pristupa, a mi razmatramo kako da idemo još dalje", rekao je Košta i dodao da su Crna Gora i Albanija ostvarile najveći napredak.

Pojasnio je da put ka Evropskoj uniji ne podrazumeva samo sprovođenje neophodnih reformi, već da regionalna saradnja, pomirenje i dobrosusedski odnosi predstavljaju ključne preduslove za pristupanje Evropskoj uniji.

"Vreme je da gledamo u budućnost, a ne u prošlost. Samo tako naši partneri sa Zapadnog Balkana mogu da ostvare stvaran napredak i preuzmu svoje odgovornosti kao buduće članice stabilne, prosperitetne i ujedinjene Evrope. Naši partneri sa Zapadnog Balkana mogu da računaju na EU. Mi smo vaš najpouzdaniji partner i tako će ostati i ubuduće", rekao je Košta.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je proširenje strateški imperativ za Evropu, kao i da je EU danas na dobrom putu da ove godine otvori i zatvori više od 100 poglavlja.

"To je izuzetan napredak. Svet oko nas se brzo menja. Što je Evropa jača i ujedinjenija, to bolje možemo da se suočimo sa izazovima, zato moramo da iskoristimo ovaj zamah i pretvorimo ga u napredak ka članstvu. To zahteva posvećenost obeju strana. Vidimo ohrabrujući napredak", rekla je Fon der Lajen.

Dodala je i da je analizirano šta proširenje znači za evropske institucije, politike i budžet, jer taj proces, ističe, mora da bude uspeh kako za sadašnje, tako i za buduće države članice.

"Ne treba da čekamo pristupanje da bismo zbližili naše ljude i privrede.

Upravo to je suština postepene integracije i našeg Plana rasta. Želimo da Zapadnom Balkanu omogućimo pristup većem broju pogodnosti našeg jedinstvenog tržišta i pre samog članstva. Otvaramo određene sektore. Dok zemlje Zapadnog Balkana sprovode reforme kako bi stvorile jednake uslove za sve, taj reformski proces prati finansiranje od strane Evropske unije. Rezultati su već vidljivi", rekla je ona.

Kao primer navela je da su četiri zemlje regiona sada deo SEPA sistema, a došlo je i do napretka u okviru inicijative "Roming kao kod kuće".

"Početkom sledeće godine pokrenućemo dijaloge o postepenoj integraciji sa svakim od partnera, prilagođene njihovim specifičnim potrebama, kako bismo za njih identifikovali nove prilike na našem jedinstvenom tržištu", rekla je Fon der Lajen.

Istakla je i da zemlje Zapadnog Balkana moraju više međusobno da se povežu, a da je po tom pitanju već primetan napredak - trgovina unutar regiona značajno je porasla, kvalifikacije se sve više priznaju preko granica, regionalni roming olakšava ljudima da ostanu povezani, a "zeleni koridori" ubrzavaju trgovinu.

Govoreći o Planu rasta rekla je i da je EU stalo da raspoloživa sredstva stavi u funkciju kako bi ona donela rezultate, kao i da je u planu da se značajna sredstva preraspodele na tri zemlje koje su ostvarile najveći napredak u okviru Plana rasta.

Učesnici samita isvojili su deklaraciju EU - Zapadni Balkan u kojoj je istaknuto da su inkluzivna regionalna saradnja, pomirenje i dobrosusedski odnosi ključni za izgradnju zajedničke budućnosti.