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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je večeras da je na snazi politizacija i instrumentalizacija pravosuđa u svrhu političkog progona i navela da je u istom danu kada je uhapšen urednik Informera Dragan J. Vučićević Više tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo krivičnu prijavu Zavetnika protiv Dinka Gruhonjića i Ane Lalić Hegediš zbog izazivanja nacionalne, verske, rasne mržnje i netrpeljivosti.

Đurđević Stamenkovski, koja je bila na skupu podrške Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac, rekla da je došla na skup kao ćerka novinara, ali i kao majka dva dečaka koji treba da odrastaju u Srbiji, nad kojom se, kako je navela, nadvilo veliko zlo.

"Na adresu Srpske stranke Zavetnici danas je stigao odgovor posle više od dve i po godine čekanja, na prijavu koju smo podneli protiv Dinka Gruhonjića i Ane Lalić Hegediš. Više tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo je našu prijavu, pozivajući se na Krivični zakonik Republike Hrvatske, s obzirom na to da su Dinko Gruhonjić i Ana Lalić Hegediš izjave o pretvaranju naših hramova u pabove, o skvotiranju naših crkava, o dosrbljivanju Vojvodine, izneli u Dubrovniku tokom prisustva i obraćanja na njihovom festivalu", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je navela da je Više tužilaštvo u Novom Sadu odbacilo prijavu Srpske stranke Zavetnici u kojoj se insistiralo da je reč o krivičnom delu izazivanje nacionalne, verske, rasne mržnje i netrpeljivosti.

"Pritom se pozivaju na Krivični zakonik Republike Hrvatske, a ja ću vas podsetiti da su u Hrvatskoj hapsili Srbe samo zbog toga što su pevali srpske patriotske i rodoljubive pesme. Šta bi se desilo da su njihovi novinari, da su njihovi analitičari i profesori u Srbiji na festivalima govorili o skvotiranju katoličkih crkava na prostoru Hrvatske? Nikada više ne bi ugledali lice slobode", dodala je Đurđević Stamenkovski.

Ona je istakla da je na snazi potpuna politizacija i instrumentalizacija pravosuđa u svrhu političkog progona.

"Mi smo večeras ovde da branimo uopšte naš prostor da drugačije mislimo. Sve ono što nas bude čekalo narednih meseci od nas nalaže da budemo složni, da budemo jedinstveni, da se držimo zajedno, da ne gubimo ni hrabrost ni integritet ni dostojanstvo", isatkla je Đurđević Stamenkovski.

Dodala je da je u Srbiji danas Dinko Gruhonjić nevin, a Dragan J. Vučićević unapred kriv i da je u parlamentu, u prisustvu njegovog sina, aplaudirano njegovom hapšenju i, kako je istakla, političkom progonu.

"Samo zbog toga što oni znaju da je to bastion slobode koja će prkositi medijskom mraku u kojem žele da se nađe Srbija. Verujem da ćemo se izboriti za pravosuđe koje će biti lišeno političkog pritiska i da će doći vreme odgovornosti za sve pojedince i strukture koji su direktno radili protiv Srpske pravoslavne crkve, potkopavajući identitet srpskog naroda, koji su produbljivali rasnu, versku, nacionalnu netrpeljivost i koji su doveli do toga da svako ko drugačije misli bude u lancima", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je kazala da će Srbi uvek između slobode i sopstvenog života birati slobodu.