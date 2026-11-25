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Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje", gost je Informer TV.

- Ne pamtim da sam se ovako loše osećao, jer pogledao sam dobro rešenje koje je dobio Dragan, to se ne dešava ni u 20. a kamoli u 21. veku. Kad to moraju da primete i oni koji ne bi imali previše protiv da nas hapse. Dragana i Jovu Čićevića ne gone zbog kriminala, ne gone ga zbog korupcije, ne gone ga zato što je nepošten, gone ga zato što je nešto govorio - rekao je na početku.

Kako je istakao, nedolično je bilo tapšanje tokom konstitutivne sednice u Skupštini Srbije, pred sinom Dragana J. Vučićevića, Vukašinom Vučićevićem, poslanikom u Skupštini.

- Ne priliči nekome ko je šef poslaničke grupe da mu izleti ta reč, rekao sam "kreteni". I naknadno sam rekao da to stvarno mislim, ali pre svega mislim da su neljudi. Tu je bio najstariji sin, Vukašin. Gledate jednog hrabrog dečaka, bio je pripadnik i 63. padobranske, ako se ne varam, koji neće sebe da prikazuje kao žrtvu, koji mirno gleda, pogled uprt u njih, i ne može da veruje da mu tapšu dok ja saopštavam vest da su mu oca uhapsili. Tatu ste nekome uhapsili i vi tapšete pred nečijim sinom?

Aleksandar Vučić Foto: Informer

- Juče je drugi program RTS-a bio gotovo gledaniji od prvog programa, gledaniji od Pinka. To nikada nije bio slučaj.

Kako je dodao, Dragan će biti ponosan na sve kolege, svoju decu i porodicu.

- Jer ste nastavili hrabro da se borite. Ja sam došao samo zbog toga, ne zbog toga što bih imao nešto posebno novo da kažem ljudima, ne zbog toga što čeznem da se nekome obratim; najlakše bih stavio glavu u jastuk da vam iskreno kažem, i da se štipam s vremena na vreme, da zamišljam da i ovo laže, da se ovo Srbiji ne događa. Bukvalno kao da je ružan san, ali je moja obaveza, moja obaveza kao čoveka, kao prijatelja, kao saborca, da budem ovde i da kažem istinu, i bez obzira na posledice - naveo je.

O reakciji u Skupštini

Stradao je zbog svojih uverenja, ni zbog čega drugog, dodao je Vučić.

- Povrh takve reakcije, slavodobitne i sladostrasne, imali ste i njihovu konferenciju za novinare na kojoj bi neko očekivao da će oni nešto da objasne, da pozovu kriminalce da prestanu da bacaju bombe, da nešto se drugačije uradi. Ne, njihova je odluka bila da kažu da su 'blagovesti' vesti o hapšenju Dragana Vučićevića, čime vam govore da su oni ti koji stoje iza toga - rekao je i dodao:

- Nikada nijedan postupak nije pokrenut. A ovde će tužilac da traži pritvor i to će da vam kažu: 'zbog uticaja na svedoke'. Kakve svedoke, govorite o produženom trajanju i naravno zbog uznemirenja javnosti. Ne može da kaže da će da beži iz zemlje, pošto svi znaju da neće da beži, pa će da izmisle kojekakve gluposti ne bi li ga držali u pritvoru. A za to vreme, da REM završi ukidanje Informera. Nikoga živog ne interesuju ni njihovi lažni izbori, niti bilo šta drugo, jer ovakav teror u Srbiji nije postojao ni 1945. godine.

Foto: Informer

Upitan o najavi hapšenja u Skupštini, Vučić je odgovorio:

- Nikada nije bilo na ovakav način. To je rušenje, kompletno rušenje ustavnog poretka, na to su morali da reaguju već 10 puta, ali neće reagovati niko. I ne treba se zbog toga uzbuđivati. Ljudi treba da budu spremni da istrpe najteže stvari, da budu spremni na najteže stvari. Ja sam se potrudio i da ljudima u svom okruženju i porodici, da svima kažem da budu spremni na najgore. A nije najgore hapšenje. To brzo od vas naprave žrtvu, i brzo ljudi razumeju o čemu je reč.

O štrajku glađu

- Ali problem je u tome što, video sam sad šta su uradili Draganu, pošto ja znam da nemaju za šta da me hapse. Nikad nisam uzimao novac, nikad nisam dnevnicu uzeo, ništa. Ja neću da uzimam terapiju, neću da uzimam ništa. Pitanje je trenutka kada ću da krenem u štrajk glađu. Kada u to krenem, tu povratka nema. Jer ću ja u pisanoj formi da zabranim lekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć, i biću potpuno odlučan. Ali to će biti moja borba protiv njih. To će biti moja borba protiv njih, jer oni nemaju drugo rešenje. Oni mene da ućutkaju ne mogu, oni mene da pobede ne mogu. Videli ste da sam im uništio bukvalno svakoga u Narodnoj skupštini, svakoga ko im se javio za reč - odgovorio je.

O penzijama

Naveo je da će penzioneri januara dobiti najviše penzije u životu.

- Kao što ste videli, nisu imali šta da mi kažu, ni oko javnog duga, niti oko uspeha povećanja bruto domaćeg proizvoda, povećanja plata, penzija. I ono što će da dobiju naši penzioneri 4. i 5. januara, dobiće najviše penzije u svom životu, dobiće od nas, dobiće zahvaljujući nama, i to ljudi treba da znaju. Dakle, kao i plate. Mi danas imamo 7,2% nezaposlenih, imali smo 25,9%. A sad svaki dan slušam kako ljudi razmišljaju da napuste našu prelepu Srbiju.

Foto: Informer

Reakcija nakon hapšenja

- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.

Pogledajte snimak hapšenja Dragana J. Vučićevića koji je objavio portal Informer.