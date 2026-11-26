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Ispred Palate Srbije održava se skup podrške glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen.

Vučićeviću je zakazano saslušanje u 10 časova.

Među okupljenima ispred Palate pravde su članovi Vučićevićeve porodice, novinari, kao i poslanik poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Mirković.

1/20 Vidi galeriju Ispred Palate pravde skup podrške glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću Foto: Stefan Stojanović MONDO

Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je doneto rešenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.