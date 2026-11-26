SKUP PODRŠKE DRAGANU J. VUČIĆEVIĆU ISPRED PALATE PRAVDE: Glavnom uredniku Informera zakazano saslušanje od 10 časova
- Ispred Palate Srbije održava se skup podrške Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen i danas treba da bude saslušan u 10 časova
- Tužilaštvo je saopštilo da je Vučićeviću određeno zadržavanje zbog sumnje na izazivanje panike i nereda i ometanje pravde
Ispred Palate Srbije održava se skup podrške glavnom i odgovornom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, koji je juče uhapšen.
Vučićeviću je zakazano saslušanje u 10 časova.
Među okupljenima ispred Palate pravde su članovi Vučićevićeve porodice, novinari, kao i poslanik poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Mirković.
Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).
Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje.
Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je doneto rešenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.
Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć su održani skupovi podrške Vučićeviću, a okupljanju su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".