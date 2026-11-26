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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Moskva prati proces formiranja vlasti u Srbiji nakon parlamentarnih izbora i izrazila nadu da će srpski narod kroz taj proces proći dostojanstveno, prenose "NEWS.RU"

Zaharova je, odgovarajući na pitanje novinara o situaciji u Srbiji, rekla da je reč o složenom procesu i da Rusija očekuje nastavak saradnje sa Beogradom nakon formiranja novih državnih institucija.

"Pratimo situaciju u Srbiji gde je u toku konstituisanje vlasti posle parlamentarnih izbora čije je održavanje inicirao Aleksandar Vučić. To je složen proces i nadamo se da će srpski narod proći kroz to dostojanstveno", rekla je Zaharova.

Ona je istakla da je Rusija spremna da nastavi izgradnju uzajamno korisnih odnosa i partnerstva sa Srbijom u svim oblastima, kao i koordinaciju aktivnosti na međunarodnoj sceni.

Posebno je izdvojila položaj Srba na Kosovu i Metohiji, navodeći da Moskva računa na konstruktivan pristup budućih srpskih vlasti u odnosima sa Rusijom.

"Računamo na konstruktivan stav novih vlasti kada je reč o saradnji s Rusijom, dok u konstruktivno raspoloženje srpskog naroda nema nikakve sumnje", zaključila je Marija Zaharova.