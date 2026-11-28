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Dejan Bodiroga podneo je ostavku na mesto narodnog poslanika Studentske liste ubrzo nakon konstitutivne sednice.

Za sada se pretpostavlja da je razlog Bodirogine ostavke uloga prvog čoveka Evrolige i veliki broj obaveza koji ima u elitnom evropskom košarkaškom takmičenju. Legendarni srpski košarkaš je na poziciji predednika Evrolige od 2024. godine.

Sve funkcije Dejana Bodiroge

Dejan Bodiroga je nakon fenomenalne igračke karijere, opremu rimskog Virtusa zamenio foteljom i postao sportski direktor tog kluba 2007. i tamo ostao do 2009. Tada je i prvi put povezivan sa politikom, i u medijima se pisalo da bi u Vladi Vojislava Koštunice trebalo da postane ministar sporta, što se nije ostvarilo.

Foto: Ilija Ilić

Prethodno je, kako podseća Telegraf, bio i govornik na protestu u organizaciji Vlade Srbije povodom proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, a nekoliko godina kasnije pojavio se u funkcionerskim vodama u sportu.

Tako je od 2011. do 2015. bio potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije tokom prvog predsedničkog mandata Dragana Đilasa, nakon čega ga nije bilo u košarci punih sedam godina.

U martu 2024. godine postao je predsednik Evrolige, nakon što se pojavljivao u različitim ulogama od 2022. godine.

Bodiroga je od 2022. i vlasnik kompanije DB Sports Consulting za savetovanje u poslovanju, a godinu dana kasnije postao je član Proglasa i bio je aktivan na studentskim protestima.

Bodirogino pismo nakon ostavke

Takođe, N1 je kontaktirao Bodirogu koji je rekao da će se više znati u ponedeljak, utorak, a da je do tada poslanik. Nedugo zatim smo videli i zvanično saopštenje slavnog košarkaša na Instagram profilu "Studenata u blokadi".

- Velika mi je čast što sam dobio poverenje Studentskog pokreta da budem jedan od 250 kandidata za narodne poslanike. Posebno sam počastvovan činjenicom da su oni koji su predvodili borbu za slobodu i podneli najveće žrtve, prepoznali i mene kao nekoga ko može da pruži svoj doprinos zajedničkim naporima da oslobodimo našu otadžbinu od vladavine mafije.

U dogovoru sa Studentskim pokretom, pristao sam da stanem rame uz rame sa ljudima koji su, kao i ja, prošli najdemokratskiju proceduru da bi se uopšte našli na ovoj listi, ali sam studentski pokret odmah po prihvatanju kandidature obavestio da, zbog brojnih obaveza, neću moći da se prihvatim i poslaničkog posla. Pred nama je sada ključni trenutak kada izbornu pobedu i obećanja koja smo dali građanima moramo pretočiti u rezultate koji će omogućiti normalan život svih ljudi u Srbiji. To možemo uraditi samo svakodnevnim posvećenim radom u interesu naše otadžbine.

Sa čvrstim uverenjem da ćemo izgraditi društvo pravde i progresa i da ćemo vratiti veru u najsvetije reči našeg jezika, kao što su sloboda, rodoljublje, patriotizam, poštenje, smatram da je odgovorno da ne zauzimam mesto onih koji u poslaničkom radu mogu dati mnogo veći doprinos nego ja. Čvrsto ostajem uz sve vrednosti Studentskog pokreta. Podržaću kandidata koga Studentska lista predloži za predsednika Srbije i rado ću se odazvati svakom pozivu da u toj kampanji dam maksimalan doprinos kako bismo overili pobedu od 25. oktobra.

Veliku zahvalnost dugujem i građanima Srbije koji su prepoznali vrednosti Studentskog pokreta i dali glas ovoj pobedničkoj listi. Taj glas nas sve obavezuje na odgovorno ponašanje i maksimalnu posvećenost obavezama koje preuzimamo.

Dejan Bodiroga Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Ponosan sam što sam bio u košarkaškoj reprezentaciji Srbije koja je postala prvak sveta, ali sam isto tako ponosan što mi je ukazana čast i poverenje da budem i u reprezentaciji Slobode koja je pobedila u ovoj najvažnijoj utakmici u našem životu.

Bodiroga podneo ostavku

Podsetimo, ranije su kružile glasine da bi upravo Bodiroga mogao biti kandidat Studentske liste za predsedničke izbore, ali je to poverenje na kraju ukazano akademiku Radomiru Saičiću.

Nakon ovog poteza, u javnosti su se pojavila spekulacije o tome da bi Bodiroga mogao da preuzme Ministarstvo omladine i sporta, s obzirom na to da članovi vlade ne mogu istovremeno da budu i narodni poslanici.

Nekadašnji košarkaš nije jedini koji se odlučio na ovakav korak. Za ponedeljak, 30. novembar, predviđena je sednica Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Kao prva tačka dnevnog reda najavljeno je razmatranje ostavke koju su podneli Bodiroga, Marko Korać i Dženan Palamar.