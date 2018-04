DAČIĆ NE ŽELI DA OTKRIJE SA KIM ĆE SE VUČIĆ SASTATI ZBOG KOSOVA: Nije na meni da to kažem, ali se radi o veoma značajnim ljudima

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas "nije na njemu" da kaže s kim će se sastajati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali je dodao da su to "veoma značajni ljudi" zbog čega su značajni i ti sastanci.

Vučić je danas najavio da će od 10. do 20. aprila u Evropi i svetu voditi, kako je rekao, neke od najvažnijih razgovora o pitanju Kosova i Metohije, i da ne može da javno govori o tome, a dodao je da ne očekuje "preterano dobre vesti za Srbiju" iz tih razgovora.

Dačić je popodne za Radio-televiziju Vojvodine kazao i da "u formalnom smislu" još nisu počeli razgovori o pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, već da "ima razmene mišljenja" o tome kako se kosovsko pitanje može rešiti i koje je rešenje trajno.

Po njegovim rečima, EU nema konsenzus oko toga "kako bi mogao da se opiše status Kosova", a "ako postavite pitanje samoj EU šta taj papir (pravno obavezujući sporazum) treba da sadrži, nećete dobiti nikakav konkretan odgovor".

Dačić je još jednom ponovio da Srbija želi "kompromisno rešenje" pitanja Kosova.

Upitan o današnjoj izjavi ambasadora SAD u Beogradu Kajla Skota da ;veruje da je moguće do kraja godine Beograd i Priština postignu pravno obavezujući sporazum ako za to postoji politička volja obeju strana, Dačić je kazao da se nada da će taj sporazum biti sklopljen do kraja godine, ;ali da to zavisi od "gazda onih iz Prištine", ali to nije precizirao.

