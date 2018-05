VUČIĆ UZVRAĆA ĐILASU: Rome trpao u kontejnere, a priča o fašizmu

BEOGRAD - O fašizmu govori čovek koji je Rome "trpao u kontejnere", primetio je predsednik Aleksandar Vučić u komentaru na intervju Dragana Djilasa, a na njegove tvrdnje da nije tajkun, već poslovni čovek - konstatovao da o tome najbolje govori činjenica da su njegovi prihodi posle silaska s vlasti bili 60 puta manji.

Vučić je, na pitanje novinara da prokomentariše Djilasove teze iz intervjua Blicu da nije tajkun, da nije koristio politički uticaj da se obogati, te da će Srbija jednom početi da obeležava dva puta godišnje pobedu nad fašizmom - prvi put 9. maja, a drugi put - na dan smene aktuelne vlasti.

foto: Beta/Emil Vaš

"O fašizmu govori čovek koji je Rome trpao u kontejnere, i bilo nam je potrebno tri miliona evra i četiri godine da taj problem rešimo sa EU", rekao je Vučić.

"Ssto se fašizma tiče, mislim da su i naši ljudi videli kako je Srbija obeležila Dan pobede nad fašizmom, gde i kako je Srbija tim povodom bila uvažena"

naglasio je predsednik.

Primetio je, u tom kontekstu, i kako s njim novinari razgovaraju i da mu postrave pitanja o svemu, kako svojevremeno nisu smeli da se postave prema Djilasu.

"Niste to smeli da uradite sa Draganom Djilasom od 2008 do 2012 godine...Smeli ste Tadiću, da budem iskren, ali Djilasu niko nigde", rekao je Vučić, a, na opasku jednog novinara da im je Djilas "zapupio vrata", dodao: "Dobro ste prošli, sledeći put čuvajte glavu".

Na Djilasove tvrdnje da nije tajkunu, te da se nije enormno obogatio upravo koristeći politički uticaj, Vučić je izneo podatak da je Djilas 2007. godine prijavio ženinu kuću na Dedinju, automobil SAB 2003. godište i 70.000 evra ušteđevine.

foto: Zorana Jevtić

"2016. on prijavljuje, a od 2013. nije na vlasti, samo u svojim nekretnima dva miliona 22 hiljade evra vrednosti, plus četiri i po miliona evra za jednu zgradu i to nije četiri po miliona već i puta dva - dakle to je 6. 522.000 evra. To je sve zarađeno u periodu od 2007. do 2012. godine" ukazao je Vučić.

Kako je rekao, na to treba dodati i 25 odsto vlasništva nad Multikom grupom, plus ostatak vlasništva u toj grupi. . .

Reč je, kaže Vučić, o oko 50 miliona evra stečenih između 2007. i 2012. godine, sa ukupnim prihodom od oko 180 miliona evra, a nije reč o proizvodnji, i to sve vreme dok je bio na vlasti. . .

Dodao je da o tome govori i činjenica da je dobit koju je Djilas prijavio za 2016. godinu čak 60 puta manja nego u 2012. godini, kada je bio na vlasti.

"Toliko o biznisu", konstatovao je Vučić.

foto: Vladimir Šporčić

Đilas: Srbija će drugi dan pobede nad fašizmom slaviti kada promenimo aktuelnu vlast



Šef odborničke grupe "Savez za Srbiju" u Skupštini Grada Beograda Dragan Djilas kazao je da će Srbija početi da obeležava dva puta godišnje pobedu nad fašizmom, prvi je 9. maj, a drugi dan će se slaviti na dan smene aktuelne vlasti.

"Dan kada promenimo ovu vlast slavićemo kao još jedan dan pobede nad fašizmom", kazao je Djilas u intervjuu za sutrašnje izdanje lista Blic.

Upitan da li to nije prejaka konstatacija, Djilas je rekao da su to odlike "autoritarne vlasti koja danas postoji u Srbiji".

"Fašizam je ideologija koja ograničava ljudska prava i krši procedure kako bi se navodno imala efikasna država, brži napredak. To je politički sistem izgradjen oko jedne stranke i jednog čoveka", kazao je on.

Komentarišući incident na konstitutivnoj sednici gradske skupštine, gde je optužen da je gurnuo poslanika vladajuće većine, Djilas je ocenio da mnogo više od incidenta predstavlja to kada vlast ispred skupštine okupi ljude koji njega nazivaju fašistom, a u sali iznose laži i uvrede uz nemogućnost da odgovori na to.

foto: Beta/Miloš Miškov

"Nisu predstavnici Srpske napredne stranke sprečili da se u skupštini čuje moj glas, nego glas preko sto hiljada ljudi koje 'Savez za Srbiju' u toj skupštini predstavlja", rekao je on.

Upitan šta je tačno "Savez za Srbiju", Djilas je kazao da on predstavlja više od predizborne koalicije, a manje od jedinstvene stranke.

Djilas je dodao da se aktuelna vlast može promeniti samo zajedničkim delovanjem u čvrstom savezu demokratske, gradjanske i demokratske nacionalne Srbije.

"Tu poruku su nam poslali gradjani i na predsedničkim i na beogradskim izborima. Ja sam poruku gradjana čuo i razumeo. Do nekih još putuje, ali mislim da će i do njih uskoro doći", rekao je Djilas.

