PREDSEDNIK PRED NOVINARIMA NAKON OBILASKA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU Vučić o platama i penzijama: Zaštitićemo najsiromašnije, želimo da mogu unucima da kupe čokoladu!

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji i opremanju novog objekta Instituta za onkologiju i radiologiju - Onkologija 2 nakon čega se obratio javnosti.

Vučić je na početku istakao da će svima u javnom sektoru ponovo biti povećane plate.

"Potrebno nam je da svake godine značajnije uvećavamo primanja da bi ti ljudi bili motivisani da ostanu u našoj zemlji i rade za nju. Kada neko kaže: "MMF traži ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija", mora da razume da penzije za 60 odsto ljudi nikada i nisu bile smanjene. Svi do 60.000 dinara penzije imaće veće penzije nego 2014. godine, a MMF traži da idemo u rikverc, da siromašni i penzioneri sa prosečnim penzijama nemaju nikakvo povećanje. A mi upravo njih želimo da zaštitimo, da im ozbiljno povećamo životni standard. Time se niko ne bavi u našem društvu na ozbiljan način. Da li moj otac može da živi sa 70.000 dinara penzije? Ma šta on meni rekao, ja mislim da može, pa neka se ljuti koliko hoće. Sa MMF smo se prepirali, jer smo hteli da zaštitimo sirotinju, nižu srednju klasu i srednju klasu. Sledi značajno povećanje, ali ne znam da li ćemo imati snage da odmah vratimo sve onima kojima su smanjene penzije, a da u isto vreme zaštitimo siromašne. Neko bi hteo da siromašnim penzionerima otmemo 2 plate, a mi na to nećemo pristati, hoćemo da žive bolje, da svojim unucima kupe čokolade i osete bolju budućnost", objasnio je on.

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara, u jednom trenutku zatražio i malo vode, pa u nastavku podvukao da očekuje otvaranje novih fabrika i da nam je potreban mir, stabilnost i održiv razvoj.

"Koliko god nam teško padalo, Putin mi je objasnio sad kad sam bio u Moksvi da ljudi ne razumeju šta se sve menja u svetu i šta se do sada ubrzano promenilo. Na primer, mi i Hrvati. Toliko smo mali i jedni i drugi, polako nestajemo i samo združeni moći ćemo da opstanemo, ma koliko jednima ili drugima to teško padalo, nemamo drugog izbora. Zamislite kako je mom ocu kad mu to kažem...", naveo je predsednik.

Vučić je dodao i da ne postoji opasnost da Srbija ponovo bude pod sankcijama, kao i da nikada nije video navodni "Vašingtonski dokument".

"Sve zemlje kvinte su priznale nezavisnost Kosova. Mi Srbi se pravimo kao da ništa ne znamo, sad se borimo da se izvučemo iz ambisa, da nešto učinimo za narod. Nisam u panici, više se plašim puzajućih problema koje ćemo osetiti tek za 20 ili 30 godina. Jača je Srbija danas, možete da zamislite kakva bi bila 2008. godine da nismo imali kohabitaciju, jedinstvenu Vladu i predsednika, a ne da smo se tukli za podršku Amerikanaca i da ostanemo na vlasti", naveo je on.

Osvrnuo se i na izjave bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, istakavši da on ne kože da govori o fašizmu, jer je "Rome trpao u kontejnere".

"Kaže da nije tajkun? Ja ne trošim vreme na gluposti, bavim se ozbiljnim stvarima kojima oni nikada nisu, nemaju šta ozbiljno da ponude sem uvreda. On lično je prijavio 2007. godine ženinu kuću na Dedinju, automobil sab 2003. godište i 60.000 evra ušteđevine. 2016. godine samo u nekretninama je prijavio 2 miliona i 22 hiljade evra plus 4 i po miliona evra za jednu zgradu, a ni to nije toliko, već puta dva. Kad steknete 50 miliona evra dok ste bili na vlasti, a ništa niste proizvodili, toliko o biznisu. Tako bogati ljudi koji sus e silno obogatili na anrodnoj grbači trebalo bi i te kako da razumeju narodnu muku, a ne da vređaju njihov zdrav razum. nemojte da podsećam novinare da ovako kako sa mnom razgovarate i možete sve da me pitate, tako nijedanput niste smeli sa draganom Đilasom dok je bio na vlasti, nijedna reč nije smela da bude objavljena protiv njega. A ja sam peder i lopov, i ovakav i onakav", zaključio je on.

