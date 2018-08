VAŠINGTON TRAŽI ZAŠTITU ZA SRBE I SPC: Amerika zauzdava Prištinu u dijalogu sa Beogradom

Posle najave Vašingtona da Beograd i Priština imaju odrešene ruke da se dogovore o rešenju koje osigurava mir i stabilnost na Balkanu, Sjedinjene Američke Države upozorile su Albance da budući sporazum mora da obezbedi sigurnost posebno za kosovske Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu. Američki ambasador u Prištini Greg Delavi napominje da je reč o naročito osetljivim grupama na Kosovu, što za zvaničnike Srbije predstavlja ohrabrujuću promenu dosadašnjeg stava Zapada.

Delavi je rekao da je uveren da suština sporazuma između Beograda i Prištine mora da dođe od samih strana, da taj sporazum mora da bude primenljiv, trajan i da doprinosi stabilnosti u regionu.

- U poslednjih nekoliko nedelja bilo je retorike koja nije od pomoći, uključujući pretnje i vrstu govora koje smo čuli u lošim starim danima komunizma. Ovo mora da prestane. Takve izjave podrivaju šanse za rešenje i podižu tenzije. Nasilje i pretnje nasiljem su neprihvatljive - izjavio je američki ambasador u video-poruci iz Prištine.

Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić za Kurir kaže da je ohrabrujuće čuti da se Srbi i SPC na KiM stavljaju u fokus.

- Svakako ohrabruje promena dosadašnjeg stava pojedinih zapadnih država da Srbija mora da prihvati realnost na terenu, odnosno pristane na to da srpski narod i SPC nastave da tamo opstaju u gotovo nemogućim uslovima. Suštinsko unapređenje položaja i prava i srpskog naroda i naše crkve na KiM moraju biti elementi budućeg rešenja. Međutim, još smo daleko od kompromisa - kaže Đurić.

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenjuje za naš list da Amerika nema ništa protiv jačanja mehanizama zaštite srpske zajednice i SPC.

- Neko će reći Ahtisari plus, neko ZSO plus, čak može i dalje da se ide, a to je veština pregovaranja. Poruka Vašingtona je zapravo poziv da se kreativno pregovara, da se izađe iz ove blokade formiranja ZSO, jer je neostvariva Republika Srpska na celoj teritoriji Kosova, njima posebno zbog bezbednosne nervoze koju je izazvala ideja o razgraničenju. Vašingtonu je sasvim prihvatljiv poseban status za SPC, onako kako je definisano Ahtisarijevim planom, a i to se, kao i sve u pregovorima, može nadograditi - objašnjava Janjić.

