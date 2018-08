VUČIĆ O REŠENJU KOSOVSKOG PITANJA: Dogovora sa Albancima nema, nismo mu ni blizu! A pridike mi drže oni koji su nosili kišobran Madlen Olbrajt... (KURIR TV)

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Gerontološki centar Beograd - Dom Bežanijska kosa, a nakon zvaničnog dela posete usledilo je obraćanje okupljenim predstavnicima medija.

KURIR TV UŽIVO JE PRENOSILA KONFERENCIJU PREDSEDNIKA

Vučić se na početku osvrnuo na mogućnost ponovnog uvođenja obaveznog vojnog roka, istakavši da će 600 miliona evra koštati godinu dana roka, a da će on, ako bude ponovo uveden, trajati između 3 i 6 meseci.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

"O tome će država odlučivati kada dođe vreme u skladu sa interesima zemlje", kratko je uzvratio on.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Prokomentarisao je nedavni intervju Save Janjića, rekavši da ima puno poverenje u patrijarha Irineja i mnoge vladike, iako neki misle drugačije.

"Poštujem našu crkvu i neću da ulazim u to. Svako ima mogućnost da kaže šta nam govori srce, a šta razum. Moramo da gledamo u budućnost i razumemo šta nam to dolazi. Ne idem u crkvu svakog dana, ali joj pripadam i o njoj neću loše govoriti, pogotovo ne o onima koji se na mene kamenom bacaju na satnom i dnevnom nivou", rekao je Vučić.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

U nastavku je dodao da Srbija tek danas može, primera radi, da uđe u Veliki Trnovac u bujanovačkoj opštini i naplati struju.

"Ako neko misli da to što će dati više izjava i naneti štetu zemlji njemu direktno proporcionalno donosi dobro, ja tako ne mislim. Ja bih da sačekamo rezultate, a u eventualnom kompromisu sa Albancima obe strane će nešto izgubiti, ali i biti pomalo zadovoljne. Vrlo je teško postići bilo kakav dogovor. Nema ga, nismo mu ni blizu. Kad razgovaramo, ja ustanem i kažem: "Je l` tako? Dobro, ja sad odoh, aj` doviđenja", pa me oni onda mole da se vratim za sto i to tako traje. U toku je tiho iseljavanje koje mi pokušavamo da sprečimo, ali to ide teško. Ljudi znaju da moraju da imaju i tuđa dokumenta, a ne samo svoje države Srbije, da bi mogli da žive normalno. A sole nam pamet oni koji su svojevremeno rasprodali polovinu zemlje na KiM, nosili kišobran Madlen Olbrajt i tako branili Srbiju. Mi moramo da budemo racionalni i odgovorni i razmislimo dobro šta možemo za svoju zemlju da učinimo u budućnosti i kako će na ovo gledati oni koji će za 30 godina čitati o svemu ovome iz knjiga", objasnio je on.

Vučić se osvrnuo i na opoziciju podvukavši da se država sada bori protiv posledica njihovih mandata.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

"Mi smo brojčano mali narod, ali svojim duhom svakako ne. Borimo se da pobedimo duh lopovluka i laži koji je vladao ovom zemljom do 2012. godine. Kao što decu ne možete da prevarite, tako ne možete ni ove starije ljude ovde. A sada me izvinite, žurim u Austriju, čeka me Tači da kandiduje sve ove teme", zaključio je on.

(Kurir.rs/Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić)

Kurir

Autor: Kurir