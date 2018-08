JEREMIĆ JE KRITIKOVAO PALMU ZBOG DAVANJA NOVČANE POMOĆI: A onda mu je Marković ovako odbrusio...

Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, kritikovao je uručenje jednokratne pomoći roditeljima sa više dece, starima, bolesnima i nezaposlenima, koje u Jagodini organizovao Dragan Marković - Palma.

Jeremić je na svom Tviter nalogu napisao da je to "Sumrak dostojanstva u “zlatnom dobu” godina koje izjedaju skakavci". Ekspresno je usledilo oštro Markovićevo saopštenje u kome je pitao Jeremića, "koliko je koštao građane Srbije u UN i šta su imali od toga".

"Najskuplji, a istovremeno za Srbiju najporazniji diplomata u istoriji Srbije je Vuk Jeremić. Njegova diplomatija je Srbiju koštala milione i milione dolara, a koristi su imali samo neprijatelji Srbije, pre svega kosovski Albanci", izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Jeremićevo pitanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu vezano za Kosovo i Metohiju je zabetoniralo Srbiju i vratilo je u vreme Prizrenske lige. Svetla Njujorka su za Jeremića bila jača od Srbije i to je danas adut u rukama Albanaca u Briselu. Najgore je što su to platili građani Srbije u skupim njujorškim hotelima. Haradinaj može slobodno Vuka Jeremića da predloži za počasnog građanina Prištine. Istovremeno Bakir Izetbegović može potomka oca Bošnjačke nacije Murata Pozderca, Vuka Jeremića, takođe da proglasi počasnim građaninom Sarajeva. Sve to može, ali ne može u Beogradu", rekao je Marković i nastavio:

"Vuče Jeremiću sram te bilo! Ti si se drznuo da kritikuješ što pomažem građanima koje si ti ostavio bez posla i bez hleba. Znam ja Vuče da za tebe nije ništa 5, 9 i 12.000 dinara, jer tebi stalno neko uplaćuje po više stotina hiljada evra kako bi se ti nekako rehabilitovao i ponovo upropašćavao Srbiju. Vuče, poziciju ne daju sponzori i donatori već građani Srbije na izborima. A oni više nikada neće glasati za lipicanere i manekene, nek mi oproste lipicaneri koji su plemenite životinje. Nadam se da će Katar, koji ti je uplatio nekoliko stotina hiljada evra, tražiti da im vratiš taj novac, jer ti ne vrediš 2 evra, a ne 200 hiljada evra koliko su ti uplatili. Građani Srbije neće glasati za one čiji je jedini program mržnja prema predsedniku Srbije.

Gde ti je izveštaj o radu Vuče? Nekada ste se ti i tebi slični krili iza molebana i na taj način varali građane Srbije kako tobože silno brinete za Kosovo, dok ste iza tog molebana vršljali po Srbiji kako ste hteli. Onda si smislio, Vuče, kako će građani glasati za ženine suze. A ne znaš, Vuče, koliko suza su prolili građani Srbije koje si ti i tvoji pajtosi ostavili bez posla, tako što ste bud zašto prodali sve fabrike koje su vredele u Srbiji, kao što su cementare, fabrike duvana... Prošlo je vreme lipicanera i manekena.



P. S. Vuče, ja ću i dalje pomagati građanima a ti nećeš više imati priliku da zavlačiš ruku u njihove džepove", kazao je Marković.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir

Autor: Kurir