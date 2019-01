SRBLJANOVIĆKA ŽESTOKO OPLELA PO TRIFUNOVIĆU: SERGEJ SMRDI I LAŽE! Kome je to go*no vođa za bilo šta, tako mu i treba! ČITAJTE U KURIRU

Razlog da Srbljanovićka toliko izgubi živce i da ne bira reči dok govori o Trifunoviću najverovatnije je njegova opaska izneta na Tviteru na njen račun.



- Sećam se Biljane Srbljanović koja, kao student prve godine dramaturgije i član Belih orlova, u kožnom mantilu martinkom udara vrata menze na FDU i sa vrata u maniru politkoma vikne: „Vi ovde jedete i pijete dok naša braća u Slavoniji i Baranji ginu!“ Biki, koliko još lica imaš? - napisao je Trifunović.



Ovo je toliko iznerviralo Srbljanovićku da mu je odgovorila najbrutalnijim uvredama!



- Neoprani lažljivi Sergej. E, to vam je vođa. Uvek je bio podmukli lažov, uvek na isti ovaj način na koji me sada uvlači u svoj tabloidni smrdljivi život. On mi se ulizivao, bio zlatna medalja u uvlačenju u dupe, uvek je obigravao okolo sa onim glupim osmehom i groznim zadahom da ne znaš gde da pobegneš. Uvek je lagao, uvek i smrdeo, grebao se za novac, obrok, piće (ali ono, vidi te, sedne, poruči i ode kad treba da plati), uvek je pričao najgnusnije laži, nikad se nije prao. Varao je kolege, uništavao predstave, ostavljao pune pozorišne sale da ga čekaju i ne dočekaju, dok laže da ima srčani udar - napisala je Srbljanovićka na Fejsbuku.

foto: Kurir

(Kurir.rs/Silvija Slamnig /Foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir