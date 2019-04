MIRA MARKOVIĆ JE TREBALO DA TRUNE U ZATVORU KAO I UBICE MOG OCA Sin Ivana Stambolića otvorio dušu: O tome kako je MILOŠEVIĆ BIO PAPUČIĆ, zašto mu je žao Marije i Marka, šta se pričalo po JUL-u kad mu je otac nestao...

Koliko je Mirjana Marković zla nanela svom i drugim narodima, blago je i otišla. Da je pravde, trebalo bi da trune u zatvoru, kao i ubice mog oca, kaže Veljko Stambolić, sin ubijenog Ivana Stambolića.

Ivan Stambolić ubijen je 25. avgusta 2000. godine.

Kao nalogodavci tog ubistva na suđenju kriminalnoj grupi koja ga je lišila života spominjani su Slobodan Milošević i Mirjana Marković, ali njihova uloga nikada nije do kraja ispitana. A ubistvo Stambolića je samo jedan zločin sa kojim je povezivan bračni par koji je skrojio našu sudbinu devedesetih.

Veljko Stambolić je siguran da su iza ubistva njegovog oca stajali Slobodan Milošević i Mirjana Marković.

- Pre mi liči to kao Mirjanina nego Slobodanova odluka. Ali pošto je on bio papučić, poslušao je. Sećam se, kada je nestao otac, po JUL-u, Mirinoj stranci, pričalo se da se još nije vratio iz švaleracije - naglašava Stambolić.

Kako kaže, nema dilemu da je isti bračni par odgovoran i za ubistvo vlasnika “Dnevnog telegrafa” Slavka Ćuruvije, što se takođe pominjalo u istrazi ovog zločina.

- Sve je to ista ruka i ista glava. Bog ih je kaznio, na sreću svih dobronamernih ljudi. Žao mi je jedino njihove dece Marka i Marije, pošto nisu oni krivi za zlodela koja su učinili njihovi roditelji. Znam kako je živeti bez najbližih, bez roditelja - ističe Stambolić, za Blic.

Podsetimo, Mirjana Mira Marković, preminula je nedavmo u Rusiji u 77. godini. Jedna od poslednjih želja joj je bila da bude sahranjena pored supruga u Požarevcu.

Kako Kurir saznaje udovica bivšeg predsednika SRJ i lidera SPS Slobodana Miloševića, preminula je u posebnoj vojnoj bolnici Federalne službe bezbednosti, naslednika KGB.



Markovićeva se, reklo je za naš list više izvora, i lečila u ovoj zatvorenoj bolnici kojoj pristup imaju samo zaposleni FSB i članovi njihovih porodica ili ljudi koji su bili pod zaštitom ruske službe.



Bolnica bez imena



- Mira Marković je umrla u posebnoj vojnoj bolnici Federalne službe bezbednosti u Moskvi. To je bolnica zatvorenog tipa i tu se leče ili zaposleni iz službe, ili ljudi koje služba čuva. Tih bolnica ima na stotine u Rusiji, nekoliko ih ima u Moskvi. One nemaju ime, zavedene su po brojevima i ima ih od opštih do specijalističkih - kaže izvor Kurira i dodaje:

- U toj bolnici postoje obične i posebne, svečane sale za kremaciju. Markovićeva će biti kremirana u posebnoj sali.

