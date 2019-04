ŠOK INTERVJU MILOVANA BOJIĆA! Mira Marković mi je rekla da ostavim bolesnu decu i da se vratim u Srbiju, a njima šta Bog da... TADA MI JE ĆERKICA UMRLA, NE ZNAM JOJ NI GROBA, NI MRAMORA

Čuli smo se pre oko mesec dana. I mada privatne razgovore ne prenosim, reći ću vam da joj je bila želja da bi volela da vidi ćerku poslednji put. Zamolila je da joj pomognem nekako preko Crne Gore da dođe i da se vide. Imao sam jedno obećanjeali se tamo zakomplikovala situacija pa to nismo realizovali.

Ovo je u gostujući na TV Happy ispričao prof. dr Milovan Bojić, nekada visoki funckioner Jugoslovenske levice.

"Mira je od mog povratka na čelo Instituta Dedinje vrlo često umela da me pozove kad čuje da je neko bolestan i da zamoli da ga pregledam. Onda bih joj ja rekao u razgovoru - e sad je na Insitutu neko od onih koji su tvoji glavni kritičari i progonitelji. Ona me i tada zamoli da im pomognem sve što mogu i čak i da ih pozdravim", ispričao je Bojić.

On je rekao da je Mira Marković pomagala svima, i kojima treba i kojima ne treba.

"Bio sam potpredsednik Vlade Srbije i ministar zdravlja i samo ja znam koliko sam primio ljudi i porodica koji nisu članovi JUL-a... Svako ko je do nje došao i zatražio pomoć ona mu je pomagala."

Podseća da je bio komandant civilne zaštite Srbije za sve vreme bombardovanja 1999.

"Mi smo ušli u tu vladu 24. marta 1998. godine. Tačno na godinu dana od tog ulaska u vladu, počelo je bombardovanje Jugoslavije. Imao sam ličnu porodičnu tragediju. Tada su mi se rodile bebe, pre vremena. Bila je to jako teška porodična situacija. Morao sam sa decom u inostranstvo. Bio sam u stalnom kontaktu sa predsednikom Miloševićem i Mirom. Predsednik Milošević mi je rekao:

- Milovane čuvaj decu.

- Znam... Jako je teška situacija...

Supruga mi je imala upalu pluća i nije mogla da bude uz svoju decu. Ali Mira mi je rekla:

- Vratićeš se kao funkcioner JUL u zemlju... Ostavi decu, šta im Bog da... ne smeš biti van zemlje kada je ona napadnuta. Ćerkica mi je umrla, ne znam joj ni groba ni mramora.

- Glavu gore, koliko je takvih stvari bilo za vreme rata, rekla mi je tada Mira.

O pričama da je Mira Marković uticala na Miloševića u odlukama koje se tiču državne politike Bojić kaže da to nije bilo tako.

"Evo ispričaću vam nešto. Pošto sam ja bio u vladi kao najviši državni funkcioner JUL-a... JUL je učestvujući sam na izborima osvojio u nekoliko opština. I mi smo na organima stranke doneli odluku da pomognemo tim opštinama da bi se videlo kako one napreduju za vreme vladavine JUL. Kada smo sve to usvojili to je podrazumevalo intervenciju i pomoć države. Mira mi je rekla da ja to sprovedem. Dođem na koordinaciju i kažem predsedniku Miloševiću i Mirku Marjanoviću gde sve treba da se pomogne. On mi uzme papir, pocepa ga i kaže:

- Reci mojoj supruzi da se tako državna politika ne vodi. Nisu gubave one opštine u kojima je SPS na vlasti ili one u kojima je opozicija... Nego neka se njeni funkcioneri izbore za pošten odnos prema raspodeli sredstava...

Eto tako je to bilo...".

