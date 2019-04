DOĐU SLOBA I MIRA NA PUMPU: Bivši britanski ambasador anegdotom pokazao koliki uticaj je supruga imala na Miloševića!

Knjiga je nastala na osnovu pedesetak susreta britanskog diplomate sa Slobodanom Miloševićem, između 1994. i 1997, ali sadrži i analizu događaja do 1999, poput Kosovske krize i konferencije u Rambujeu.

U jednom intervjuu, Ajvor je pričao o Miloševiću i otkrio nepoznate detalje o njegovom odnosu sa Mirom Marković.

Koga biste označili kao najvažniju osobu u Miloševićevom usponu na vlast?

Miru Marković, njegovu suprugu, ona je bila ključna. Ona ga je ohrabrivala da se suprotstavi svom bivšem zaštitniku, Ivanu Stamboliću. Oni su imali veoma misteriozan odnos, i veoma blizak odnos. Kad biste otišli u Miloševićevu kancelariju, ona bi bila skoro potpuno prazna, nije bilo zvaničnih dokumenata tu, ili nečeg sličnog. Bilo je veoma malo nameštaja, veoma veliki sat (shvatate da je vreme bilo bitno), i tu je bila Mirina fotografija koja je sve nadgledala. Ona je bila veoma bitna njemu, a bila je sama puna kontradikcija. Ona je bila profesorka na univerzitetu. Kad ju je Dejvid Oven upitao o nacionalizmu njenog muža, ona ga je snažno negirala: "Da je on nacionalista, nikad se ne bih udala za njega".

Postoji priča koja mnogo govori o njihovom odnosu. Njih dvoje su otišli na benzinsku pumpu. Pod sankcijama, bilo je veoma teško dobiti gorivo, ali Mira je uspela da ubedi pumpadžiju da im napuni rezervoar. Slobodan je primetio da njih dvoje nešto ćaskaju, i upitao je Miru da li poznaje čoveka. Ona je rekla "on je bio moja prva ljubav". "Znači", rekao je on, "da si se udala za njega, sad bi bila žena pumpadžije". "Ne", odgovorila je ona, "da sam se udala za njega, on bi sada bio predsednik Srbije".

