VUČIĆ SA SRBIMA SA KIM KOJI SU PEŠICE STIGLI U BEOGRAD: Hvala vam što ovoliko volite Srbiju! Očekuju nas veliki pritisci u narednom periodu, sa Putinom i Si Đinpingom ću razgovarati o situaciji na Kosmetu (KURIR TV)

Predsednik Aleksandar Vučić primio je grupu Srba sa Kosova i Metohije, koja je prošlog petka pešice krenula sa administrativnog prelaza Jarinje kako bi prisustvovala skupu 19. aprila u Beogradu i pružila mu podršku.

Vučić ih je primio u Predsedništvu, gde su došli sa transparentom, koji su nosili tokom celog puta, sa natpisom: "Srbi sa KiM za Srbiju i Vučića".

Predsednik se nakon sastanka sa 27 Srba, obratio novinarima.

"Hvala vam što ste ukazali kako i koliko ste u stanju da se žrtvujete, neki od ovih momaka je dobijalo infuziju, neki imaju žuljeve, ali su izdržali ovaj težak i naporan put sa severa KiM do Beograda da bi pružili podršku u miru, kako bi pokazali da žele da očuvaju stabilnost i svoje domove na jugu. Moja ogromna zahvalnost vama. Hvala što volite Sbriju i, pre svega, Kosovo i Metohiju u Srbiji", rekao je predsednik.

On je dodao da očekuje pritiske u narednom periodu i takođe rekao, uoči odlaska na skup "jedan pojas, jedan put" u Pekingu, da je ugovorio i bilateralne susrete sa kineskim i ruskim predsednikom i da će taj susret sa Putinom biti u uskom formatu.

"Dobili smo veliku čast da dobijemo takvo mesto na samitu koji se održava u Kini. Sa Putinom i Si Đinpingom ću razgovarati o situaciji na KiM. Činjenice su da Albanci nisu ispunili jedinu svoju obavezu iz Briselskog sporazuma, uveli su takse, doneli platformu koja nije za dijalog, nego protiv dijaloga, i da to znači da oni dijalog ne žele, već da mogu da postavljaju Srbiji ultimatume, formirali su vojsku Kosova suprotno Ustavu", rekao je Vučić i dodao da su tu pored toga i svakodvnevne igrarije i provokacije Albanaca.

foto: Printscreen

"Jedan od osnovnih ciljeva mnogih u međunarodnoj zajednici jeste da se na KiM formiraju nove generacije koje neće biti briga za Beograd. To rade godinu, dve i tri i najveći problem Srba na KiM je taj što moraju da im objašnjavaju svaki dan da sebe smatraju delom Srbije, da je ta veza neraskidiva i da je nemoguće da ih nateraju na suprotno", istakao je Vučić.

On je ponovio da će se Srbija boriti u miru i svim srcem.

"Direktno protiv pravno delovanje Srbija ne može dugo da trpi bez reagovanja i to je nešto što ću reći predsedniku Markonu i Merkelovoj. Albanci moraju da znaju da bez kompromisa sa Srbijom, oni nikada neće imati ništa. Srbija ide u Berlin da razgovaramo o svemu, da iznesemo stavove koji će biti jasni i nedvosmisleni i verujem da će Makron i Merkel dobro razumeti šta se dešava ovde", istakao je Vučić.

On je rekao da je momcima koji su pešačili obećao da će se boriti za Srbe na KiM.

"Svako ko pomisli da će lako da zgazi i unizi Srbiju, moj odgovor je da će to biti mnogo, mnogo teže nego što su zamilsili, kao i da će imati protivnika koji će se boriti da budućnost Srbije", rekao je predsednik.

foto: Printscreen

Vučić je rekao da bez stvarnog kompromisa, pritisci ne pomažu.

"Šta god da bude u budućnosti, uradili smo velike stvari u srpskoj ekonomiji, ponosan sam kada nas hvale mnogo uspešniji od nas, da ne govorim o zdravstvenom sistemu koji je mnogo bolji, voleo bih da se napravi dogovor sa Albancima, a ako neko smatra da je kompromis ako Albancima damo sve, a oni ne urade ništa, ja kažem da nema od toga ništa", istakao je Vučić.

O dvostrukom suverenitetu

Predsednik je rekao da Srbiji nije ponuđeno ništa slično ideji o dvostrukom suverenitetu na severu KiM,pa se tako nešto neće desiti ni u Berlinu.

"Podeljeni suverenitet je uvek nešto što je problematična pravna kategorija, a tzv. dvostruki suverenitet - ne znam šta to znači. Ali, niko mi to nije rekao, niko nam to nije ponudio i tako nešto se neće dogoditi ni u Berlinu", rekao je Vučić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Naveo je da je to izmislila jedna albanska novina.

"Ali, to izmisli jedna albanska novina i onda posle 15 dana da razglabamo o tome. Šta da radite. Nema ništa od tog posla", rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje novinara o sutrašnjem skupu i navodima opozicije da će imati duplo manje od njih, Vučić je rekao da treba da sačekamo i vidimo koliko će ljudi doći na skup.

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

"Danima pregovaraju kako će da blokiraju dolazak i odlazak, to je čisti fašizam. Mi pet meseci trpimo njihove neprijavljene skupove, puštamo ih da šetaju i sve je u redu, niko ih ne dira. Zamislite šta bi oni radili da su na vlasti, da su na vlasti fašisti koji vam kažu ne možete da se okupite, kao što oni nama govore", rekao je predsednik.

Vučić je pozvao sve koji žele da dođu na sutrašnji skup u Beogradu.

"Molim ljude da sutra što manje koriste svoja vozila, jer će biti sve neprohodno, molim ih za strpljenje, ovaj skup je samo sutra i to je demokratija, molim ljude da nam oproste. Biće atmosfera radosti, bez mržnje, nećemo da razbijamo, da upadamo u RTS, samo ćemo da budemo na ulici i pokažemo da nas ima makar upola manje koliko onih koji bi da tuku, blokiraju, nose vešala. Kod nas vešala neće biti, bude li ih biće odmah uhapšen. Pozivam ljude da dođu sa osmehom, sa decom i da ćemo se postarati da im ne bude izgubljeno vreme, jer ćemo odgovarati o ozbiljnim planovima za budućnost", rekao je on.





foto: Printscreen

1 / 3 Foto: Tanjug/Rade Prelić

Iz Leposavića, na putu ka Beogradu, prošli su kroz Rašku, Ušće, Kraljevo, Mrčajevce, Preljinu, Ljig, Lajkovac i Stepojevac.

(Kurir.rs)

Kurir