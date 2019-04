VUČIĆ: Srbija ne može doveka da trpi ultimatume i protivpravno delovanje Prištine!

Srbija ne može doveka bez odgovora da trpi ultimatume i protivpravno delovanje Prištine, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić.

"Srbija je čekala šest meseci, ne uvodeći recipročne mere na takse. Ja se nadam da neće biti ni potrebe za tim, ali vam kažem da ultimatume i direktno protivpravno delovanje Srbija ne može doveka da trpi bez odgovora", rekao je Vučić na konferenciji za novinare.

On je naveo da će to kazati i predsedniku Francuske Emanuelu Makronu i kancelarki Nemačke Angeli Merkel na sastanku u Berlinu 29. aprila.

Vučić je rekao da Albanci moraju da znaju da bez komromisa sa Srbijom nikada neće imati ništa.

"To što misle da će da nateraju Srbiju da se samoponizi, da uništi Srbe, svoju prošlost i budućnost, to možda može da prođe, kad me Haradinaj sruši sa vlasti kako je obećao. Dan za rušenje je bio 18. decembar, računam da imaju još vremena da u tome uspeju, možda pronađu one koji će im isporučiti ono što traže", primetio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

