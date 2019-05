MILOVAN JOVANOVIĆ: Vučić je poslednja šansa za Srbe i Srbiju

Srbija je do danas platila veliku cenu, a nadam se da nas sve očekuju bolja vremena, rekao je Jovanović

"Poslednja šansa za Srbe i Srbiju je Aleksandar Vučić sa najvećom podrškom koju trenutno ima u narodu", rekao je politički analitičar Milovan Jovanović gostujući u emisiji "Puls" BN televizije.

"Vreme je najvažniji resurs, a mi se prema njemu odnosimo neodgovorno. Srbija je do danas platila veliku cenu, a nadam se da nas sve očekuju bolja vremena", rekao je Jovanović.



On je napomenuo da iako mu često zameraju, voli da kaže da je Aleksandar Vučić poslednja šansa za Srbe i Srbiju.



"Ako on ne uspe sa 60-70 posto podrške da reši problem oko Kosova i Metohije i problem sa Bošnjacima i Hrvatima, te ne uvede Srbiju tamo gde ona geografski i civilizacijski pripada, Srbe ne izleči od mitomanije i megalomanije, onda će naša deca imati čemu da se nadaju, u suprotnom ovaj prostor će postati Kambodža i Vijetnam Balkana", kaže Jovanović.

Kurir