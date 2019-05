STRAVIČNO! IVICA DAČIĆ PREŽIVEO BOMBAŠKI NAPAD: Terorista samoubica se RAZNEO ispred rezidencije u autu punom eksploziva, dok je šef diplomatije pričao sa predsednikom!

Ivica Dačić, šef diplomatije, zadesio se usred terorističkog napada u Somaliji, saznaje Kurir.

Dačić je juče ujutro bio na sastanku s predsednikom Somalije u predsedničkoj palati u glavnom gradu Mogadišu, kada je ispred rezidencije eksplodirao automobil pun eksploziva! U napadu je poginulo najmanje šestoro ljudi, dok je njih 13 povređeno.

Na meti vlast i gosti

Ivica Dačić je danima unazad na službenom putu u Africi, a prema planu posete, bilo je predviđeno da se diplomatska ofanziva Ministarstva spoljnih poslova završi u Somaliji. Delegacija iz Srbije je bila dva dana u Somaliji, a poslednjeg dana posete, juče, Dačić je imao sastanak s predsednikom države Muhamedom Abdulahi Muhamedom.

Dok je Dačić sa domaćinima razgovarao u predsedničkoj palati, ispred rezidencije je došlo do terorističkog napada - eksplodirao je automobil-bomba pun eksploziva koji je vozio samoubica.

foto: AP

Svi svetski mediji su odmah preneli vest - u eksploziji je povređeno više od 13 ljudi, uključujući i dva poslanika somalske skupštine, dok je telohranitelj jednog od njih poginuo na mestu. Poginulo je najmanje šestoro ljudi, većinom vojnika. Automobil-bomba je eksplodirao kod bezbednosnog punkta kod predsedničke palate dok su vojnici obavljali bezbednosne provere vozila na glavnom putu. Odgovornost za napad, javljaju mediji, preuzela je somalska ekstremistička pobunjenička grupa Al Šabab, navodeći da su na meti bila vozila s vladinim zvaničnicima.

Dačić u razgovoru za Kurir kaže da su „jedva pretekli“.

foto: Marina Lopičić

- Ovde (u Somaliji) jedva pretekosmo. Automobil-bomba ispred predsedničke palate dok smo bili na sastanku. Ima mrtvih u napadu - navodi Dačić.

Nisam se uplašio

Šef diplomatije dodaje da su oni u predsedničkoj palati čuli eksploziju, ali da se on nije nimalo uplašio.

- To je puklo... Predsednik Somalije se štrecnuo, a ja ništa. Kažem: „Navikli smo mi na to, nas su bombardovali“, a on će na to: „Da su ovde bili neki sa Zapada, pobegli bi glavom bez obzira“ - navodi on, kao i da nije bilo evakuacije zaposlenih i gostiju u predsedničkoj palati.

Dačić je noć pred sastanak spavao u Mogadišu i kaže da je prvi ministar na svetu koji je to uradio. Razlog leži u činjenici da pomenuta ekstremistička grupa Al Šabab često izvodi bombaške napade u Mogadišu blizu predsedničkog kompleksa i u hotelima u kojima često borave zvaničnici vlade i stranci.

- Ja sam prvi ministar na svetu koji je spavao u Mogadišu - dodaje Dačić.

Kako je poseta Somaliji bila poslednja u Dačićevoj agendi, prema ranije utvrđenom planu, on je odmah nakon sastanka krenuo za Srbiju.

Usud ŠTA JE SVE SNAŠLO DAČIĆA NA PUTOVANJU Leteli bez dozvola Dačić: Krenemo i čekamo dozvole usput. U Alžiru smo čekali za dalje, pa u Nigeru. U Nigeru kažu „može dalje“, a iz Beograda da još nije stigla dozvola, ali smo ipak krenuli. Leteli iznad pustinjskih oluja Dačić: Ili treba da krenete nazad, a oni kažu pustinjska oluja, peščana, morate da čekate dok ne prođe. Ko će da čeka, pa piloti lete iznad oluje. Leteli iznad zemlje zahvaćene ratom Dačić: Rešavali su dozvole jednu po jednu i obaveštavaju me da treba da preletimo nekoliko stotina kilometara iznad teritorije Kameruna. A tamo maltene građanski rat, nigde nikog. Čekali smo neko vreme, a onda sam rekao saradnicima da provere kakvu protivvazdušnu odbranu imaju na tom terenu. Otrovao se kozjim paprikašem u Africi Dačić: Jeo sam što i svi drugi iz delegacije, ali... Afrička klima je drugačija. Nekada organizam u tim egzotičcnim zemljama odreaguje burnije, pa ne znate da li je zbog promene klime ili nekih jakih začina.

Kurir.rs/Katarina Blagović/Foto: Marina Lopičić, AP Farah Abdi Warsameh

Kurir