SPREMA SE METLA U NEMANJINOJ 11: Ovo su imena ministara SNS koji lete iz Vlade Srbije i s kojima Vučić nije zadovoljan

Sprema se metla u Nemanjinoj 11! Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić najavio je smenu ministara u budućoj Vladi Srbije i javno rekao da postoje oni s čijim radom nije zadovoljan.

foto: Nemanja Nikolić

Istini za volju, Vučić nije otkrio da li će ministri biti smenjeni u rekonstrukciji kabineta i tu odluku je prepustio Ani Brnabić ili će pojedinci svoje fotelje, koje su u Nemanjinoj 11 pripale naprednjacima, napustiti posle izbora 2020. godine.

Predsednik Vučić je u Skupštini Srbije rekao da će ukoliko premijerka Brnabić predloži rekonstrukciju Vlade, on to podržati. On je izjavio takođe da u Vladi nema mesta za ljude koji će biti tzv. američki, ruski ili ljudi bilo koje druge države, a da to nije Srbija.

Vučić je naglasio da u Zoranu Mihajlović ima poverenje, jer ona dobro radi svoj posao, za razliku od nekih drugih ministara, ali da će se to videti u novoj Vladi posle sledećih izbora.

foto: Marina Lopičić

S liste SNS u Vladu Srbije izabrano je 17 ministara, među njima i oni iz PUPS, SDPS, NS i Pokreta socijalista.

Kako saznaje portal Espreso.rs, u narednoj Vladi ili posle rekonstrukcije kabineta Ane Brnabić neće više biti mesta za dosadašnjeg ministra kulture Vladana Vukosavljevića i ministra sporta Vanju Udovičića.

Vrlo teško je da će na svojoj funkciji, pre svega iz ličnih razloga, ostati i Goran Knežević, koji se posle bolesti vratio u pogon u punom sjaju.

foto: Kurir/T.Ilić

Rasim Ljajić je sam izjavio da on neće biti u novoj Vladi Srbije i to mišljenje, bar za sada, nije promenio.

- Bez obzira da li nas očekuju novi izbori ili nova rekonstrukcija, ja u oba ta slučaja više neću biti u Vladi ni posle rekonstrukcije ni posle izbora - rekao je Ljajić.

Takođe, vrlo verovatno je da i ministar bez portfelja Milan Krkobabić više ne bude u Vladi Srbije.

(Kurir.rs/Espreso.rs, D.Zlojutro)

