MILUTIN MRKONJIĆ ZA KURIR: Ivice, oladi malo s demokratijom!

Milutin Mrkonjić, narodni poslanik i počasni predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS), važi za nekog ko govori sve što misli. Međutim, jedno vreme se spekulisalo da je njegova kritika svega i svakog zasmetala lideru socijalista Ivici Dačiću, koji mu je navodno zabranio da istupa u medijima. Mrkonjić pak u intervjuu za Kurir to odbacuje i kaže da ga više nema tako često, jer je prostor prepustio mladim snagama.



- Nema značajnijeg povoda, pa se ne pojavljujem u medijima. Ja sam narodni poslanik u Skupštini, ne govorim mnogo jer sam mladim kolegama ostavio prostora da se ističu. Tu sam, skoro svakodnevno na terenu. Ne želim da se namećem - kaže Mrkonjić na početku razgovoru.

Da li je tačno da vam je predsednik SPS Ivica Dačić zabranio da pričate u medijima?

- Nije tačno. On uopšte nije takav tip čoveka. Ako postoji demokrata u politici, to je Ivica Dačić. Često je veći demokrata nego što bi trebalo da bude. Takva je naša partija, mi možemo da kažemo šta imamo, posle dogovora unutar partije sledimo tu liniju.

Šta zamerate Dačiću? Da li ga nešto savetujete?

- Ivica je zreo, iskusan i mudar političar. Dugo se poznajemo. Često je dovoljno da se samo pogledamo i da znamo šta jedan i drugi mislimo o aktuelnoj stvari. Često ga savetujem da u partiji nema mladih i starih, nego onih koji su lojalni ideji i koji rade za tu ideju i, pre svega, na svojim radnim mestima, pa i u politici. Rezultati njihovog rada treba biti merilo njihovog napredovanja u partijskim strukturama i državnim funkcijama. Nerad i neznanje smatram najvećim porokom.

foto: Zorana Jevtić

Zašto ste uvek glasni i otvoreni, iako znate da bi nešto išlo na vašu štetu?

- Takav je bio ceo moj život. Uvek govorim ono što mislim. Prvo o poslu koji sam radio 55 godina, tačnije saobraćaju i građevinarstvu, a drugo o politici. Ne mogu da shvatim ove današnje preletače kojih ima previše na političkoj sceni i u vrhu političkih stranaka, koji su čas u jednoj, čas u drugoj stranci. To ne mogu da razumem! I dalje imam stav koji sam imao na početku karijere.

Počasni ste predsednik SPS. Kako tumačite to što je održavanje skupštine stranke kasnilo mesecima, a i sada, kada je održano, Dačić nije predložio najviše rukovodstvo?

- U partiji imamo korektan odnos. Vi zaboravljate dužnosti na kojima se nalazi Dačić kao predsednik i ostali naši potpredsednici. Pogledajte koliko je kad je reč o Kosovu, koje je vitalno nacionalno pitanje u Srbiji, Dačić napora učinio da povuče tih 14 ili 15 zemalja priznavanja Kosova. To je njegov prvi zadatak. To kod mladih drugova stalno ističem. To je dokaz političke orijentacije i tu stičete kvalitete. Mene narod danas više poznaje po izgradnji zemlje.

Redovni parlamentarni izbori biće održani sledeće godine. Šta očekujete?

- Ja sam tu malo, kao i u svemu, ortodoksan jer razmišljam na stari način. Koalicije, lično, smatram potrebnim posle izbora. Izbori se prave da bi stranke motivisale svoje članstvo i da bi pokazale narodu šta je njihov program i rezultat. Zato je dobro da se posle izbora udruže oni koji su imali slične programe. Ne vidim razlog da današnja koalicija ne nastavi svoj zajednički put.

Šta mislite o mogućem bojkotu izbora, koji najavljuje deo opozicije?

- Protiv sam bojkota u politici, kao što sam protiv ulice. Politička borba treba da se vodi u institucijama.

Kako vidite delovanje današnje opozicije?

- Uvek sam smatrao da je najbolja opozicija ona koja je konstruktivna kada su interesi države u pitanju. Svojim učešćem u radu institucija doprinosi dobrim rezultatima i uspesima te iste države.

A da li postoji, van vlasti, neka stranka ili političar čiji rad baš pratite i cenite?

- Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd i lider SPAS, vrhunski je sportista, strašan kvalitet i ja ga poštujem. On je velika zvezda, alal mu vera. Čim je čovek u jednoj oblasti postigao rezultate, pogotovo u sportu, onda je veliki kvalitet. I danas pamtim vreme kada sam se ja bavio sportom, odnosno košarkom. To što sam tada od svojih trenera naučio, i danas koristim. To je velika stvar za sportiste. Nema toga da li su iza tebe mama ili tata, već ko ide napred. U tom delu i Aleksandra Vučića hvalim, on je borac i sportista, kao mali Šapić i ja. On želi da pobedi uvek, bez obzira na to ko je na sceni.

foto: Dado Đilas

Da li biste u budućnosti mogli da radite sa Šapićem ili možda jednog dana da osnujete zajedničku stranku?

- Često su me kritikovali u vladi u kojoj sam bio ministar kako sa svima mogu, pa i danas me često kritikuju kad pohvalim nešto iz tog vremena. Ako sam s nekim ljudima gradio i radio, bez obzira na to kojoj politici pripadaju, ne mogu da ne govorim sutra s njima. Za mene je to strano i to stalno govorim mladim kolegama. Odnos među ljudima pravite i ne možete da ne govorite ili da se mrzite. Prema tome, cenim ljude prema onome što urade i što su uradili. Taj momak, mali Šapić, očigledno dobro radi i ljudi ga vole.

Godinama unazad imate neslaganja a ministarkom Zoranom Mihajlović, s kojom često razmenjujete teške optužbe. Ima li kraja tom "ratu"?

- To je za mene nevažno pitanje.

Pratite li rad predsednika Aleksandra Vučića?

- Retko ga viđam, ali pratim šta on radi i cenim njegovu ogromnu energiju i napor da savlada prepreke, kojih nije malo. Savetujem ga da u prvi plan istakne inženjere koji su projektovali i gradili objekte infrastrukture i da se oni ne pokrivaju njegovim imenom ako se dese - što je normalno da se desi - problemi u građenju, jer je to živ proces. Ako dođe do toga, oni treba da snose odgovornost za to što su uradili, a ne on. To je sudbina nas inženjera, stalno se nalazimo između pohvala i kritika. A ja sam Vučiću 2003. godine, u vreme kada je bio kandidat za gradonačelnika, objašnjavao neke stvari i još tada sam video njegovu želju da se gradi. To je velika stvar za one koji grade i retka osobina državnika, što je za apsolutno poštovanje. To treba da poštuju graditelji.

Danas se dosta gradi, Beograd je veliko gradilište...

- Kad su u pitanju veliki projekti u Beogradu, moja poruka svima koji donose odluke jeste da rade javno i uz punu saradnju stručnjaka, naučnih institucija i građana. Nemojte od svega da pravite marketing, da odlučujete na brzinu od danas do sutra, imajte poverenja u dobre namere i pamet i onih koji vam politički nisu bliski.

Kakav je vaš dan na poslu? Je l' vam svaki dan neko traži da mu završite neke usluge?

- Iskustvo je velika stvar, a dugo nisam shvatao šta je to, tek sad u ovim godinama. Teško je odbiti ljude, bez obzira na to kakvi su njihovi zahtevi.

foto: Nebojša Mandić

Ne odričete se bivšeg šefa SPS Slobodana Miloševića, kojeg mnogi i dan-danas kritikuju.

- On je bio čovek od krvi i mesa. Kada sam zajedno s mladim socijalistima i mojim drugovima u partiji predlagao i podneo predlog gradu da mu se napravi spomenik u Beogradu, nisam ni mislio da od njega pravimo sveca. On nije svetac, bio je državnik koji je ostavio iza sebe tekovine koje danas srpskom narodu mnogo znače. Imao je, kao i svaki veliki državnik, svoje greške, ali najviše mi smetaju neprincipijalni kritičari koji ništa ne znaju o tom vremenu, kojih nigde nije bilo u tom vremenu, neki su čak i bili u politici, pa se danas sećaju Slobodana i kritikuju vreme od pre 20 godina... Ona Slobina herojska odbrana u Hagu pred TV kamerama je nezapamćeno herojstvo u novoj istoriji srpskog naroda. On je na dostojanstven način branio srpski narod, sebe, svoju porodicu i odbranio... Da ga nisu ubili, Sloba bi i danas bio heroj.

O slavnom teniseru NOVAK JE DAVNO UŠAO U LEGENDU foto: Profimedia Kao neko ko prati sport i ko se bavio sportom, kako vidite to što neki napadaju našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića? - To je najveća glupost. Poznajem ga, sreo sam ga nekoliko puta... Sjajan je čovek. Znam za napad zbog Ivaniševića, to su budalaštine. Treba da ga podržimo koliko god imamo snage i volje da bi osvajao. On je davno ušao u legendu i to treba ceniti. Mi imamo lošu osobinu - da odmah bacaš u blato čim ti ne treba. Pa nemojmo to da radimo.

O vezi s Bekutom

ANA SE RAZUME U POLITIKU, ALI BEŽI OD TOGA Kako uspevate da sa Anom Bekutom u vezi zadržite takav odnos kao i pre osam godina, kada ste počeli da se zabavljate? - Odnos nam je kao i prvog dana veze. Sreli smo se kao ostvareni ljudi u svojim profesionalnim obavezama. Dakle, nije bilo razloga da jedno drugom nešto prebacujemo. To je već preduslov da veza bude skladna i bez sukoba. Znam šta su moje obaveze, a njene su duplo veće i teže, jer stalno putuje i mnogo radi. Sujeti i ljubomori tu nema mesta, već samo poverenju. foto: Sonja Spasić Koliko se Ana razume u politiku?

- Vrlo se razume, ali beži od toga. To joj ja savetujem. Politika je mnogo gora i mnogo su veći problemi nego na estradi. Na estradi se znaju bar neki odnosi, ko koliko vredi i ko šta može da da, a ovde ne.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto:Zorana Jevtić

Kurir