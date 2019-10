EDI RAMA U NOVOM SADU: Sjajno je što smo svi ovde i radimo na unapređenju onoga o čemu smo već razgovarali (VIDEO)

U Novom Sadu, na Petrovaradinskoj tvrđavi, upravo je počeo sastanak predsednika Vučića sa predsednikom Vlade Albanije @ediramaal i predsednikom Vlade Severne Makedonije @zoranzaev

