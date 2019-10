EVO TI KARTICA, DA ZNAŠ KO TE OSTAVIO BEZ POSLA! Policajac progovorio o Đilasovim pretnjama: Komandir mi rekao DEČKO, TRAŽE TVOJU GLAVU! Samo sam radio svoj posao, a kod kuće me čekala trudna supruga (VIDEO)

Dejan Stević, zaposlen u Upravi saobraćajne policije govorio je o pretnjama koje mu je Dragan Đilas uputio dok je obavljao svoj posao.

- Ja sam u to vreme bio saobraćajni policajac, imao sam 25 godina. Kao mlad policajac vas uče o pravnoj državi, vladavini prava, pravnoj etici...U konkretnoj situaciji, ja sam uočio vozilo koje se kretalo žutom trakom. Dešavalo se sve kod Sajma, nedelja je bila. Dajem znak rukom, ali vozač ne usporava. Pomeram se sa kolovoza jer vidim da gospodin nema nameru da stane. Pomeram se i sedam na motocikl. On staje, vraća se u rikverc nekih 50-ak metara. Prilazi vozilu, gospodin u odelu, kravata, u vozilu supruga, dvoje dece... Ovo nije bio usamljen slučaj... Imali smo pre samo par godina, izuzetnog policajca, sina pukovnika vojske, mi kao mlađi smo gledali da se ugledamo na njega. On zaustavlja funkcionera vladajuće partije u to vreme, 2005 godine. To je bilo na Autokomandi, daje mu se alko-test, on preti, odbija, drsko se ponaša. Isključuje se kod SC Banjica, izlazi napolje i kaže policajcima "zbog ovoga ćete dobiti otkaze, sad će vas zvati neko". Ko ih je zvao, ne znam. Posle samo 2 dana, njih pozivaju u stanicu, tu se nalazi taj političar, koji im se podsmeva sve vreme, i uručuje im rešenje za čuvanje kućice u nekoj policijskoj stanici. Zbog njegovog profesionalog postupanja, on dobija rešenje da sedi u kućici, ispričao je Stević suočavanje sa Đilasom i druge probleme sa kojima se suočavaju policajci tokom obavljanja dužnosti.

- On je meni kada sam tražio isprave dao vizit kartu - kazao je Stević i dodao:

- Na engleskom jeziku je pisalo Dragan Đilash, zbog čega sam ja rekao Đilaš.

Kako kaže, video je da piše da je čovek direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije, tada Borisa Tadića, i dodaje da je Đilas rekao "Evo ti ova kartica, da znaš ko te ostavio bez posla".

foto: Printscreen Pink Tv

Na pitanje šta se dalje dešavalo, Stević je rekao sledeće:

- Naporan epilog za mene i moju porodicu, šok koji je trajao izvesno vreme. Bio sam pozvan posle sat vremena da dođem u bazu, funkcioner koji je tada bio starešina je rekao "dečko traže tvoju glavu, znaš li ti koga si zaustavio, kome si kaznu pisao". Nazivali su me pogrdnim imenima, pokušavao sam nekim argumentom da se ogradim. Tada sam čekao drugog sina, supruga bez posla, ja gubim posao u tom trenutku. Policijske plate nisu bile visoke. Suze na licu moje supruge i zabrinutost na licu mojih roditelja ne mogu da zaboravim. Ta stigma me je pratila kroz službu. Posle toga se nikada nisam sreo sa Draganom Đilasom, rekao je Stević.

foto: Printscreen Pink Tv

Sporni incident dogodio se u vreme vladavine Demokratske stranke, dok je Đilas bio direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića, dakle, negde krajem 2004. i početkom 2005. godine.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir