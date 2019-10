ŽIVORAD NIKOLIĆ ŽIKA ŠARENICA: Seljaci su gospoda za ovu kvazielitu

Živorad Nikolić - Žika Šarenica, TV lice poznato svim generacijama, može da se pohvali savršenim poznavanjem svoje države jer ju je više puta obišao - svaku opštinu, svaku varoš... Snimio emisije koje će se pamtiti, upoznao svakog ko je imao nešto zanimljivo da kaže i pokaže, i to predstavljao širokom auditorijumu. Nakon odlaska u penziju, vratio se svojim novinarskim korenima, informativi, i više mu prija, kaže, da sedi u studiju i otvara polemiku o aktuelnim temama od penzionerskog života i ispijanja kafa u kafićima.

Ove nedelje mogli smo da čujemo seksističke uvrede na račun koleginice novinarke Olivere Jovićević. Kako komentarišete manir dela opozicije da napada one koji im nisu po volji?



- Iznenađen sam ponašanjem Sergeja Trifunovića. Iz profesionalnog i privatnog života ga znam u nekoj sasvim drugoj ulozi, kao dobrog glumca, zanimljivog čoveka, čoveka koji je posvećen humanitarnom radu... Nazvati novinarku prostitutkom je katastrofa, ne znam koji je to nivo svesti, šta se dogodilo sa čovekom. Takvi se predstavljaju kao civilizovani ljudi, gradska elita, a ljudi iz mog rodnog sela su fina gospoda u odnosu na ovu kvazielitu, velike folirante. Normalan čovek ne može da ne osudi takvo ponašanje.

foto: Zorana Jevtić

Počeli ste karijeru u informativi. Kako izgleda vaš povratak toj oblasti novinarstva nakon dugogodišnjeg rada u zabavnom programu?



- Novinarski posao je takav. Nikad nisam radio čist zabavni program, uvek sam bio tu negde između informative i zabave. Mnogi taj naziv „Žikina šarenica“ ne razumeju kako treba. Ono što smo Tijanić i ja postavili i uradili to je neka veza između sadašnjosti, prošlosti i budućnosti. To je šarenilo našeg života, a ne etno-priča o Srbiji. Tu ima mesta za sve teme koje čine savremeni život. Malo uskačem u jutarnji program i postavljam pitanja koje me zanimaju. Bolje da provodim to jutarnje vreme u studiju i razmenjujem mišljenja nego u kafiću ispijajući kafu.

Po čemu pamtite Aleksandra Tijanića?



- On je uvek imao rešenja, uvek je bio baja, strogo držao do reči. Kad se s vama dogovori, to je tako, ako se držite dogovora, nemate problema. Meni je učinio mnogo na profesionalnom planu, dao mi je mogućnost da se pokažem i profesionalno i ljudski. U ono vreme sam imao odličan tim, bili smo zaštićeni pod Tijanićem. Pa i kasnije kod Bujoševića, znam ga kao profesionalca i poštovao sam to što je radio kao novinar.

foto: Zorana Jevtić

Kako vam se čini zabavni program kada ga uređuje Olivera Kovačević?



- Oliveru poštujem kao jednog velikog radnika. Podigla je lestvicu zabavnog programa u odnosu na neko ranije vreme. Sarađivali smo dugo i dobro smo funkcionisali u to doba. Sa njom si mogao da se raspraviš o nekim stvarima, ali je bila i britka sablja kad treba nešto da se ispravi i da se dotera da to funkcioniše kako treba.

Vi ste na čelu Udruženja evropskih novinara Srbije (UENS), šta vam je to donelo u profesionalnom smislu?



- To je novinarska asocijacija koja neguje evropske vrednosti. Svake godine imamo susrete s raznim zemljama i sa kolegama razmenjujemo mišljenja. To je lepa kopča sa našim udruženjima i podstiče razmenu iskustava novinara širom Evrope.

foto: Zorana Jevtić

Kako tumačite posetu ruskog premijera Dmitrija Medvedeva?



- To je dobra poruka za Srbiju. Volim Rusiju, opredelio sam se da studiram ruski i upoznam tu lepu zemlju. Stalno nas neko lupa po glavi, udara čvrge, stigmatizuje. Od Rusa to ne doživljavamo. Kad god su u prilici, Rusi nam pomažu. Verujem da je dolazak Medvedeva proizveo mnogo ekonomske koristi za Srbiju i da će izvoz naših proizvoda na rusko tržište biti značajno povećan.

A imenovanje Ričarda Grenela za izaslanika SAD za KiM?



- Poseta Mevdedeva može da bude odgovor na potez SAD, ali Rusi to rade malo suptilnije od Amerikanaca u današnjem vremenu. Ovo može da bude poruka Americi da povede računa kako se ophodi prema Srbiji.

Glasati ili ne glasati

BOJKOT NIČEMU NE VODI

Šta mislite o ideji bojkota, za koju se zalaže deo opozicije?

- Mislim da to ničemu ne vodi. Verovatno se plaše poraza. Hoće vlast, a neće na izbore. Kakva je to demokratija?! Oni žele revoluciju, što ja nikako ne prihvatam. Prisustvovao sam promociji knjige Gorana Vesića i bio sam zgrožen upadom opozicije, to je neverovatno. Kad sam video tu masu koja se okupila na promociji knjige koja priča o Beogradu i taj linč, koji je najviše mogao da oseti Goran Vesić i svi mi koji smo tamo bili...

Epilog incidenta

ŽAO MI JE ČOVEKA KOJI ME NAPAO

Kakav je epilog napada na vas u Mionici, šta se desilo s napadačem?

- On je procesuiran i sada je na nekom specijalnom tretmanu. Žao mi je tog čoveka, ispostavilo se da zaista ima probleme. Da je bio u normalnom stanju, ne bi se to ni desilo. Bilo je neprijatno i iznenađujuće, niko nije očekivao da će on da krene na mene i celu ekipu, jer je uleteo traktorom. Videli smo da je to ozbiljno, oštetio je dva automobila traktorom, velika je sreća što niko od nas nije bio povređen. Bilo je dosta dece tu, moglo je da bude ozbiljno. Srećom, završilo se kao manji incident.

Kurir.rs/ razgovarala Kristina Vasković Foto: Zorana Jevtić

Kurir