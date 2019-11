SIMIĆ IZ SRPSKE LISTE O RAZGOVORU S PALMEROM: Dobro je da je čuo i šta Srbi misle

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da američki zvaničnik Metju Palmer smatra da vlada u Prištini ne može biti formirana, a da predstavnici Srpske liste ne budu deo nje.

Delegacija Srpske liste razgovarala je u petak sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Metjuom Palmerom, a potpredsednik Srpske liste Igor Simić kaže da je to bio iskren razgovor u kojem se nisu saglasili sa nekim stavovima, ali su se saglasili da vlada u Prištini treba da bude što pre formirana.

"Ta vlada mora poštovati propise na Kosovu i Metohiji, što znači da poštuje legitimne predstavnike srpske zajednice, a ono što nas je iznenadilio jeste susret Palmera sa ljudima koji nisu dobili poverenje Srba na prostoru KiM", rekao je Simić.

Ističe da je dobro što su se videli da bi Palmer čuo šta stvarno misle Srbi na KiM, a ne šta misle oni koji su poželjni za sagovornike u Prištini.

Prema njegovim rečima, odugovlačenja sa proglašenjem izbornih rezultata usporava formiranje vlade u Prištini.

S druge strane, kako kaže, pokušaj da se izbegne Srpska lista predstavlja kršenje svih propisa i oponira sve ono što Aljbin Kurti i drugi govore, a to je vladavina prava.

Simić kaže da je Palmer rekao da vlada u Prištini ne može biti formirana, a da predstavnici Srpske liste ne budu deo nje.

Prema rečima potpredsednika Srpske liste, pre svega treba ukinuti takse na robu iz centralne Srbije i BiH i otvoriti put dijalogu.

"S druge strane postoji bojazan da će ovaj proces otići u nedogled i to smo mu rekli, pre svega zbog nespremnostio albanskih političara da uđu u proces formiranja institucija i uđu u dijalog u nameri da dođe do kompromisa i do rešenja problema između Srba i Albanaca, odnosno Beograda i Prištine", rekao je Simić.

On je rekao da Plamer treba sam da objasni izjavu da će u budućoj kosovskoj vladi biti mesta i za Srbe koji nisu prošli na izborima.

"Srbi su na to pitanje odgovor dali 6. oktobra, dajući im svega par stotina glasova u odnosu na 57.000 koliko je dobila Srpska lista. Postavlja se pitanje koliki kredibilitet u zajednici imaju takvi ljudi i za koju svrhu se promovišu takve političke partije", zaključio je Simić.

(Kurir.rs/Tanjug)

