BAKIR IZETBEGOVIĆ ĆE GORETI U PAKLU AKO OVO URADI! Prof. Miroljub Jevtić: Putin nije uspeo, RUSIJA UMIRE! Šok intervju

Kada je moj predmet uveden u nastavu 1993/1994. godine muslimana u svetu je bilo 817 miliona. Danas ih je oko milijardu i 800 miliona, kaže dr Miroljub Jevtić, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

On je u intervjuu za RAS televiziju pričao o tome zašto bi Bakir Izetbegović mogao da gori u paklu, zbog čega Rusija umire, kako jedino možemo da povećamo natalitet u Srbiji...

RELIGIOZNOST U SRBIJI OPADA

Kod religija postoji osnovna pretpostavka da ljudi veruju u dogme. Kod monoteističkih religija kakve su islam i hrišćanstvo pretpostavlja se da ljudi veruju u postojanje jednog Boga. Kod hrišćana je to Isus, treće lice istog Boga, a kod muslimana je to Alah.

U hrišćanstvu se ljudi spašavaju verovanjem u tog Boga, moliš mu se da i tebe spase, postiš i činiš dobra dela.

U memomarima prote Mateje Nenadovića stoji da u njegovo vreme skoro niko u Srbiji nije jeo meso. Zato što je toliko bilo posnih dana da ljudi nisu stizali da se omrse. Eto koliko su bili vezani za religiju. Pritom su živeli u osmanskoj državi koja ih je svakog dana tukla po glavi zato što posle. Zamislite tu muku kroz koju je prolazio naš narod tada... A to su mogli da podnesu samo ako su verovali da je Isus njihov spasitelj.

Ko to danas veruje? Pre 100 godina naš narod je bio ekstremno religiozan. Danas nije tako... Sva naša inteligencija 19 veka, svi ti ljudi tog vremena kojima se dičimo su bili ateisti.

O KOSOVSKIM POLITIČARIMA

Kad vidiš na TV-u Škeljzena Malićija, Vetona Suroija, Vljoru Čitaku, vidiš da je taj svet prihvatio neke zapadne norme do neke određene granice. Haradinaj npr ima troje i li četvoro dece... Ali onaj deo koji je religiozan on je jači od ovih i oni imaju po desetoro dece.

I nije tačno da muslimanima na Kosovu nije bitna religija, i da ih nema mnogo u džamijama.

ZABRINUT SAM ZA RUSIJU

Mi smo deo razvijenog sveta. Ja sam za Rusiju veoma zabrinut. Putin nije uspeo da zaustavi demografski pad. Statistički podaci neumoljivo pokazuju da je natalitet 2018. u Rusiji je negativan. Na 10 rođenih Rusa, 14 umre.

Rusija umire, umiru svi nereligiozni narodi. A nažalost sve evropske zemlje su nereligiozne.

Ako ne budemo uspeli da vratimo klasičnu religioznost, ne mislim na crkvenost gde mi idemo jedni kod drugih da se nakrkamo pečenja i da se najedemo ribe, koja je postojala u našim porodicama u 19 veku mi nećemo uspeti da obnovimo natalitet.

Ljudi ovde nemaju pojma. Evo pre 20 dana sam se vratio iz Minska iz Belorusije. Ako je kvadrat novogradnje 400 dolara onda ti to govori razliku između nas i njih.

foto: Printscreen/ Youtube

A 2016. sam poslednji put bio u Moskvi. Bio je petak, dan za džuma namaz. Kod metro stanice Prospekt mira ima jedna džamija. Tu je Putin dozvolio da se napravi džamija pre jedno 4-5 godina, sa velikim molitvenim prostorom. Otišao sam na džuma namaz. Došao sam oko 1, pola 2. Znači to je bilo vreme kada se molitva već završava.

Izlazim stepenicama iz metroa. I imam šta da vidim. Uhvatio sam se za glavu. Niz stepenice silazi hiljade ljudi koji se tiskaju da uđu u metro. Sve tatarske face. To su oni koji se vraćaju iz džamije. Kad sam izašao napolje bio sam udaljen od džamije oko kilometar i po. Policija je sa obe strane kolovoza stavila žičanu barijeru da bi saobraćaj mogao da se odvija a ovi iz džamije se vraćaju trotoarom. I idu, i idu... I dođem do džamije a kolona se ne prekida. A oko džamije je po mojoj proceni bilo barem 100 hiljada borbeno sposobnih muškaraca.

Pitam šta je ovo a ljudi mi objasne.

- Oni koji finansiraju državu su građevinski preduzimači. I oni dovode ove Tatare.

- A zbog čega?

- Zato što Rus iz Moskve traži 100 rubalja na dan a ovaj Tatar traži 20.

PRIČA O BOŠNJAČKOJ NACIJI JE PREVARA

Muslimani ne mogu da zamisle život u sekularnoj državi. Muslimani u većini nisu teroristi, nisu ubice i razbojnici. To je u principu čestit svet ali se mora znati da taj svet ne može da prihvati oblik političke organizacije kakav je u Engleskoj ili Francuskoj.

Ja nisam bio Marksista, ali je on bio u pravu kada je rekao da tradicija svih mrtvih generacija kao mora pritiska mozak živih. Albanci koji su mnogo veći muslimani, u smislu verovanja, nego što su Bosanci, nikad nisu tretirani kao muslimani a za Bosance smo uvek govorili - muslimani.

Priča o Bošnjacima je prevara. Islam nema naciju. Kada bi Bakir Izetbegović iskreno prihvatio da je Bošnjak, iskreno i do kraja, on bi goreo u paklu. On ne bi bio musliman. To bi bila izdaja i veroodstupništvo. Da on odvaja Bošnjake od Egipćana?! To je suludo. Za Alaha su svi muslimani jedno telo.

Po muslimanskom učenju svet se deli isključivo na verske zajednice. Prva verska grupa su muslimani, druga su monoteisti, treća grupa su politeisti, četvrta grupa su ateisti a peta su veroodstupnici ili murtadi. Primera radi, ako Zlatko Lagumdžija, ne veruje u Boga, on je veći protivnik Bakiru nego Milorad Dodik.

AMERIČKA OSVETA ZA S-400

Američki senat je izglasao da je nad jermenima izvršen genocid u Turskoj a to je posledica jer je Erdogan kupio od Putina S-400. A Putin je prodao S-400 Turskoj pre svega jer je uzeo milijardu i nešto, onda ih je vezao za Rusiju da kupuju rezervne delove... Putinov osnovni cilj je da razbije NATO a jedina vojno sposobna snaga u NATO su Turci.

Kurir.rs/Priredio: P.L.

Kurir