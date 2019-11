SRAMOTNA IZJAVA NEMAČKOG POLITIČARA: Skandalozno mešanje u unutrašnje stvari Srbije!

Nemački političar Knut Flekenštajn grubo se umešao u unutrašnje stvari Srbije poslednjim svojim izjavama.

"Srednjoročno gledano, vidim priliku da se srpski parlament organizuje na takav način da i opozicijia može da da doprinese parlamentarnom radu. Kratkoročno, do narednih izbora, to će biti veoma teško ako najvažniji deo opozicije ne bude učestvovao u razgovorima a većina vldajuće partije ostane nefleksibilna", izjavio je on i dodao:

„Moramo biti veoma pažljivi šta govorimo jer ne želimo da pomognemo jednoj strani da pobedi. Cilj nam je da doprinesemo normalnom poslovnom odnosu između opozicije i vladajuće stranke kako bismo pomogli da se primene fer uslovi za izbore u Srbiji“.

Iako govori o tome da "ne želi da pomaže jednoj strani da pobedi", Flekenštaj upravo ovim stavom radi potpuno suprotno.

