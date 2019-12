SINIŠA MALI ZA KURIR: Za nacionalni stadion 250 miliona evra! Gradimo još šest po Srbiji

Ministar finansija Siniša Mali smatra da je Vlada zaslužila ocenu četvorku, jer uvek može bolje. Važno mu je da ostane u timu predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića, ali ne razmišlja o svojoj poziciji u novoj vladi posle predstojećih izbora.

Smatra, međutim, da odnosi s potencijalnim koalicionim partnerima u budućnosti moraju da se promene jer su upadljivo izostajale njihove reakcije kada je opozicija udarala na vlast, pa su političku borbu prepuštali SNS. Govoreći o svom doktoratu, kaže da se kaje što ga nije pocepao, iako je proces koji je vodio ka poništenju rada na kojem je radio tri godine, kako kaže, bio politički.

Predsednik Vučić je najavio investicioni plan od 10 milijardi evra, a za ovaj vikend najavljena je prezentacija tog plana razvoja države do 2025. Da li sve to može da prati državni budžet?

- Naravno. Godine 2014. krenuli smo u teške reforme, ali danas imamo pozitivne stope rasta, suficit u budžetu četvrtu godinu zaredom, nikad manju nezaposlenost, javni dug pod kontrolom... Planom „Srbija 2025“ želimo da posle 2025. ne postoji građanin koji nema priključak za vodu, kanalizaciju, da je Srbija umrežena auto-putevima, svi lokalni putevi sređeni... Vučić će predstaviti plan razvoja i u prosveti, zdravstvu, turizmu, zaštiti životne sredine, gradnji fabrika za prečišćavanje otpadnih voda, stanova za mlade bračne parove, izgradnji prve linije metroa u Beogradu... Novac za to obezbeđujemo i iz budžeta i iz raznih kreditnih linija.

Ima li taj plan „Srbija 2025“ veze s početkom kampanje pred izbore na proleće?

- Nema apsolutno nikakve veze. Za nas je „Srbija 2025“ samo logičan nastavak reformi koje smo započeli 2014. To hoćemo da završimo u narednih pet godina i da to bude istorijsko delo koje ostaje iza svih nas. To je vizija i ideja predsednika Vučića.

Da li će u 2020. biti novca za nacionalni stadion?

- Već smo u budžetu za 2020. opredelili 250 miliona evra za izgradnju nacionalnog stadiona. Očekujem da narednih dana bude izabran projektant, pošto je tender pri kraju. Četiri ponude su pristigle. Projekat će da digne taj deo Beograda jer master plan pokriva 600 hektara. Tu će biti i stambeni, poslovni kvartovi, zabavni parkovi... Sport je odavno prestao da bude samo sport, to je i biznis. Gradi se devet novih stadiona u gradovima širom Srbije, od čega će u prvoj fazi biti izgrađeno njih šest.

Da li sebe vidite i u narednoj vladi?

- Ne razmišljam o tome. Meni je važno da budem u timu Aleksandra Vučića.

Koju ocenu dajete ovoj vladi?

- Vlada je radila vrlo dobro, dakle, ocena četiri. Ana Brnabić radi odličan posao kao predsednica Vlade. Ali uvek ostavljam mogućnost i potrebu da budemo bolji, efikasniji, da radimo više i idemo na odličan uspeh. To je kao kada se spremate za maraton. Istrčali ste maraton, ali znate da uz bolje pripreme možete da ostvarite i bolji rezultat.

Uoči sednice GO SNS, koja je zakazana za nedelju, Vučić je najavio promene uz ocenu da u partiji dosta bahatih, neradnika, onih koji su zloupotrebili funkciju i ne zaslužuju njegovo i poverenje građana Srbije. Očekujete li korenite promene?

- U potpunosti se slažem sa njim. Ne bežimo od odgovornosti. Na više primera je SNS to dokazao. Gde god je bila indikacija da je neko od naših članova napravio nešto što je suprotno zakonu, oni su osetili posledice - taj je procesuiran i(li) je trpeo posledice u stranci.

Ponovo je predsednik ukazao na zloupotrebu rotacije, navodeći da to neki doživljavaju kao statusni simbol?

- To govori o njemu i njegovoj skromnosti. Svi treba da sledimo njegov primer. Ne znam ko se vozi pod tim rotacijama. Ja najčešće dođem i vratim se svojim kolima. Vozim se često sam. Nismo mi bogomdani, mi smo samo osobe koje smo dobile priliku da menjamo Srbiju nabolje. Konačno, to zavisi od ličnog vaspitanja.

Kako ste vi shvatili odluku dela opozicije o bojkotu izbora?

- Mislim da se tome pridaje mnogo veći značaj nego što bi trebalo. Gospodo, ako hoćete da izađete na izbore, učinite to. Ali ako neće, ne moraju. Nema to veze ni sa izbornim uslovima, niti sa situacijom u medijima, kako to oni pokušavaju da predstave, već sa tim da oni nemaju politiku i program. Narod neće politiku mržnje i ličnih napada, prevashodno na predsednika Vučića i njegovu porodicu.

I vi ste često na meti prozivki opozicije?

- Svi koji se bore da Srbija ide napred na meti su njihovih napada. To su ljudi koji i dalje žele da imaju privatnu korist od napretka Srbije. Đilas je od 2008. do 2012. zaradio u svojim privatnim firmama 619 miliona evra. U istom periodu Beograd je došao na 1,2 milijarde evra duga. Dakle, grad propadao, on se bogatio. I sad kad je video da ponovo ima novca u kasi, on bi da se vrati i opet zaradi pare za sebe. Vuk Jeremić dosad nije odgovorio zašto su na njegov račun pare uplaćivale strane ambasade. Marko Bastać venčanom kumu stavi kesu na glavu zbog zajedničkog posla... Pa je li to politika? Ništa od njih konstruktivno nisam čuo, čak ni kritiku, a kamoli šta bi to oni bolje radili od nas. Šta bi on uradio po pitanju KiM, regionalne saradnje, ekonomije, mladih, obrazovanja...

Čini se kao da su u političkoj borbi dozvoljena sva sredstva, udara se i na porodice... Neki su uočili odsustvo reakcije koalicionih partnera, najpre SPS i Ivice Dačića, ali i izostanak napada opozicije na socijaliste?

- To je jasno njima i zamereno. Skrenuta im je pažnja na to. Učiniće sve da budu tu pored vas, ali kada je problem, onda je to borba SNS. Mislim da će se razgovori tek voditi posle izbora, ali da ćemo na drugačiji način pričati s potencijalnim koalicionim partnerima. Neke stvari sigurno treba da se promene. Ako smo zajedno u nečemu, ako guramo napred, ako smo mi iz SNS tu da vas branimo, onda to mora da važi i za vas.

Kako ste doživeli odluku o poništavanju svog doktorata?

- Nije mi bilo lako. Kako da mi bude kada neka politička komisija oduzme nešto za šta ste se borili, pisali, radili... To je, nažalost, proces koji traje pet godina. Potpuno politički. Ceo svoj život bio sam najbolji đak, student. I taj doktorat bio je vrhunac akademske karijere, pisao sam o temi kojom se bavim već 20 godina. Ali - nije važno. Trebalo je možda da ga iscepam ranije, ali tu smo gde smo. Važno mi je da moje znanje meni niko ne može da oduzme. Glas naroda mi je važniji od glasa članova jedne političke komisije.

Šta vam je Vučić rekao na kraju celog tog slučaja?

- Rekao mi je da sam ispao budala što ga nisam pocepao. I da je na taj način trebalo da pokažem šta zaista mislim o svima njima i da, na kraju krajeva, napišem i novi. U tom trenutku jednostavno nisam reagovao na pravi način. Bilo mi je teško da se tek tako odreknem nečega na čemu sam radio tri godine zbog nekih ljudi koji se bave politikom. I Đilas i Trifunović, to se vidi po izjavama koje su davali, znali su unapred ishod. Svima je bilo okej što je grupa politički motivisanih studenata blokirala Univerzitet. Da sam ja blokirao Rektorat, obesili bi me na Terazijama. Njima je sve bilo dozvoljeno. Očigledno je to bio deo političke hajke i kampanje.

Da li radite novi doktorat?

- Razmišljam o tome. Imam vremena da u narednih šest-sedam meseci razmislim da li ću eventualno i na kom fakultetu to da uradim.

O budžetu BOLJI STANDARD GRAĐANA Jeste li zadovoljni budžetom za 2020? - Prezadovoljan sam. Podsetiću, imali smo pozitivan rebalans za 2019. zbog viška novca u odnosu na onaj što smo planirali. Taj višak novca usmerili smo kako za podizanje plata u javnom sektoru, što je krenulo 1. novembra, tako i za još veće investicije u putnu i železničku infrastrukturu. Budžet za 2020. je prekretnica ekonomske politike Vlade zato što sa povećanjem plata i penzija i sa nikada više novca koji investiramo u razvoj infrastrukture želimo da ubrzamo stope rasta naše ekonomije. I Svetska banka kaže da stopa rasta od sedam odsto nije nedostižna. To želimo da dostignemo zajedno s projektom „Srbija 2025“. Najvažniji cilj je da u što kraćem periodu podignemo životni standard građana Srbije.

