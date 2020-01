ETO ME I U SARAJEVU, ČIM ME POZOVU! Vučić: Mislim da imamo sve više stvari o kojima je potrebno da razgovaramo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Drvaru da će doći i u Sarajevo, čim dobije poziv, a on, inače, smatra da ima sve više stvari o kojima je potrebno da razgovaraju zvaničnici Srbije i BiH.

Vučić je to rekao na pitzanje novinara da li je obavestio zvanično Sarajevo da dolazi u Drvar, a posebno je ukazao da veruje da ljudi u BiH razumeju da tu dolazi kao prijatelj i kao neko ko poštuje zemlju i ljude koji u njoj žive.

"Ja se javim svima kada dolazim, ja to ne krijem. Nikad nije iznenađenje ni za Bakira, niti za Šefika, niti Komšića, niti Mileta ili za bilo koga. I kada dolazim privatno i zvanično na terioriju BiH, ja se svima javim da znaju da sam tu. Mislim da je to normalno ponašanje, da ljudi razumeju da ovde dolazim kao prijatelj i kao neko ko poštuje zemlju i ljude koji na njojh žive. Tako da ćemo nastaviti normalne odnose", naveo je Vučić i poručio: "Kada god me pozovu, a mislim da imamo sve više stvari o kojima je potrebno da razgovaramo i još neke ideje da zajednički da uklopimo, eto mene i u Sarajevu".

Kaže da se sa Džaferovićem poslednji put video na otvaranju radova za deonicu autoput od Kuzmina do Sremske Rače.

Dodaje da se najčešće sreće sa Dodikom iz različtiih razloga i da imaju odličnu saradnju.

Na pitanje o čemu je razgovarao sa Komšićem u Izraelu, predsednik Srbije je rodgovorio da je bila reč oi svim važnim pitanjima, a na podpitanje da li su razgovarali i o tzv. otvorenim pitanjima, on je najpre istakao da otvorenih pitanja ima milion, ako je nekom stalo da ih traži.

"Pitanje je samo ko će, šta i kako da otvara", kaže Vučić i dodaje da to nije suština: "Hajde da gledamo polako ta pitanja da zatvaramo i da gledamo šta je to što možemo da uradimo za naše ljude. Na kraju ćemo da ostanemo sa milion otvorenih pitanja, ali ćemo da ostanemo bez i jednog čovek u svim našim zemljama i na svim našim teritorijama", poručio je Vučić.

Istakao je da je cilj da se što više ljudi zaposli i da se vidi kako deca ostanu na svojim ognjištima.

Kurir