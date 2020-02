ŠTA PREDVIĐA AHTISARIJEV PLAN PLUS, PLUS: Srbima najšira autonomija, ali u okviru „države Kosovo“?

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića i našu zemlju očekuje izuzetno turbulentan period, jer će novi Ahtisarijev plan plus, plus, koji će nam biti serviran do kraja godine, biti nemoguće prihvatiti, a odbijanje ovog predloga, kako kažu sagovornici Kurira, vuče sa sobom ozbiljne posledice kao što su ulaženje u konflikt sa velikim silama i ponovna izolacija naše zemlje.

Naime, težak period koji je pred nama najavio je i predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će Srbiji uskoro biti ponuđen ultimatum o pitanju Kosova.

Veća prava, ali...

Ovim novim Ahtisarijevim planom, kako je rekao, biće ponuđeno da priznamo Kosovo u zamenu za garancije za ulazak u EU i veću autonomiju za Srbe. - Uveren sam da ćemo do kraja godine dobiti nešto što ćemo teško moći da odbijemo, ali nećemo moći ni da prihvatimo - kazao je Vučić.

Inače, Ahtisarijev plan plus, koji je ranije bio u igri, predviđao je najširu moguću autonomiju za Srbe na severu KiM, veću od one predviđene prvim Ahtisarijevim planom. Takođe, sever KiM bi dobio status autonomnog regiona, entiteta u okviru „nezavisne države Kosovo“, čime bi i prihodi od poreza i carina sa severa išli srpskim opštinama.

Kako procenjuju analitičari, najnoviji Ahtisarijev plan plus, plus ponudiće još veća prava Srbima na severu, ali u okviru nezavisne države Kosovo.

foto: Dragana Udovičić

Ništa zdravo za gotovo

Dragomir Anđelković, politički analitičar, kaže da se Srbija stalno nalazi pod nekim pritiscima, ali da je uveren da će Vučić uspeti da zaštiti interese Srbije, a da ne uđe u konfrontaciju sa velikim silama. - Novi plan podrazumeva ponudu da Srbi unutar Kosova dobiju veću autonomiju nego što je bila predviđena prethodnim Ahtisarijevim planom. Međutim, za nas je neprihvatljiva veća autonomija ako je to unutar Kosova kao nezavisne države. Što se garancija za ulazak u EU tiče, još uvek ne znamo da li će opstati i u kom formatu, pa te garancije ne treba uzimati zdravo za gotovo - kaže Anđelković.

Vučić će, kako je najavljeno, 2. i 3. marta boraviti u Vašingtonu, gde će govoriti na skupu Svetskog jevrejskog kongresa, a nekoliko dana kasnije boraviće u Berlinu, gde će se sresti sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Anđelković kaže da je moguće da će već na tim sastancima biti reči o novom planu.

Slepi kolosek

- Trampova administracija će, pre predsedničkih izbora izbora u toj zemlji, tražiti da ostvari neki veliki geopolitički rezultat, a Kosovo deluje kao odgovarajući poligon. Stoga će verovatno i na skupu u Vašingtonu biti nagoveštaja o planu. Vučić će verovatno i sam iskoristiti svoju posetu kako bi Amerikancima stavio do znanja da smo za kompromis, ali ne i kapitulaciju - kaže Anđelković.

foto: Printscreen

I novinar Jakša Šćekić smatra da je Srbija u teškoj situaciji i da će Vučiću biti vezane ruke. - Kosovo za Srbe nije racionalno pitanje. Ako i bude raspisan referendum, najverovatnije neće proći, što bi moglo da dovede do toga da nas Evropa i SAD gurnu na slepi kolosek - kaže Šćekić i dodaje da se stoga diplomatskim putem treba izboriti za najbolji status.

Živorad Jovanović REŠENJE TRAŽITI MIRNIM PUTEM foto: Nemanja Nikolić Živorad Jovanović, nekadašnji ministar spoljnih poslova, smatra da će Ahtisarijev plan plus, plus biti još zahtevniji nego prethodni, ali da je Vučić ozbiljan državnik i da treba da nastavi da rešenja za status Kosova traži mirnim putem: - Treba tražiti neko kompromisno rešenje koje je uravnoteženo. Druga strana bi na prvom mestu trebalo da se odrekne uvedenih taksa na srpsku robu i da konačno primeni Briselski sporazum u delu koji se odnosi na zajednice srpskih opština. Srbija treba da nastavi dijalog, ali u okviru Rezolucije 1244 SB UN.

ČINJENICE ŠTA PREDSTAVLJA AHTISARIJEV PLAN PLUS foto: AP/Roni Rekomaa Predviđao najširu moguću autonomiju za sever KiM, veću od one predviđene Ahtisarijevim planom

Sever bi dobio status autonomnog regiona, entiteta u okviru nezavisne države Kosovo u sadašnjim „granicama“

Prihodi od poreza i carina sa severa išli bi opštinama na severu Kosova.

Crkve i manastiri imali bi eksteritorijalni status, a štitile bi ih posebne jedinice kosovske policije, kao kulturnu i istorijsku baštinu

Kurir.rs/ Ružica Kantar Foto: Marina Lopičić, Profimedia

Kurir