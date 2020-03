VUČIĆ: Svoje srce poklanjam građanima koji su čekali na kiši da podrže listu SNS i bolju budućnost!

"Ovo je fabrika kakvu smo sanjali u Srbiji!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike i razvojnog centra kompanije Brose u Pančevu.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 6, 2020 at 3:57am PST