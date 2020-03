PREDSEDNIK OBJAVIO NOVE MERE ZA BORBU PROTIV KORONAVIRUSA: Ovo je težak izazov, ali sačuvaćemo živote!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbiju očekuje teško vreme kada je reč o situaciji s koronavirusom, jer se tek može očekivati povećanje broja zaraženih, ali ponovio da nema mesta panici jer država svakodnevno preduzima nove mere za sprečavanje mogućih štetnih posledica od zarazne bolesti kovid-19.

foto: Kurir

Kao nove mere on je saopštio zabranu izvoza osnovnih životnih namirnica, uključujući i sredstva za dezinfekciju, povoljne kredite privredi iz Fonda za razvoj sa jedan odsto kamate, kao i moratorijum od 90 dana na plaćanje kreditnih rata građana, što će zatražiti od komercijalnih banaka.

Život će pobediti

- Očekuje nas teško vreme. Mnogo teže nego što je bilo do danas. To mogu da govorim iz iskustva svih zemalja koje su pogođene epidemijom korone. Mi smo sada u devetom danu i očekujemo veliki rast, da mnogi od nas ostanu bez svojih voljenih, a naš je cilj da to smanjimo koliko god možemo i da obezbedimo da život pobedi u Srbiji. Niko neće ostati gladan, u to nema nikakve sumnje - rekao je Vučić nakon sastanka ekonomskog kriznog štaba.

foto: Tanjug Rade Prelić

On je posebno apelovao na penzionere, kao najugroženiju grupu, da ne izlaze na ulicu:

- Molim naše najstarije građane da ne izlaze na ulice, molim ljude iz gerontoloških centara da ne puštaju penzionere da idu u prodavnice, neka im to što im treba donesu mlađi. Penzioneri, ko boga vas molim, ostanite u kući, naći ćemo načina da vam dostavimo hranu i sve što vam je potrebno.

Vučić je precizirao da građani ne moraju da brinuti o osnovnim životnim namirnicama, navodeći da rezervi ima dovoljno za godinu dana:

- Mesečno trošimo 100.000 tona brašna, a u rezervi imamo milion tona. Takođe, nema problema ni s drugim namirnicama, uljem i šećerom. Odlukama Vlade biće sprečen izvoz osnovnih životnih namirnica i dezinfekcionih sredstava u periodu od najmanje 30 dana.

foto: Kurir

Vučić je istakao da „ne isključuje“ mogućnost uvođenja vanrednog stanja u zemlji, ali smatra da za to sada nema potrebe.

- Ovo je najteži izazov za nas u poslednjih nekoliko decenija, ne zbog snage virusa, koji nije kuga i kolera, već zbog pandemije i što smo ostavljeni sami sebi. Kada ste pitali ljude zašto nisu uvodili moratorijum za odlazak u školu, to je zato što su bili pametni i odgovorni. Nagluplje je kada deca i stari posebno počinju da izlaze u piku krize 21. dana, jer im bude dosta svega - rekao je predsednik i upozorio da će biti kažnjeni svi koji nisu poštovali odluke države u aktuelnoj situaciji sa koronavirusom.

Predsednik je istakao da je broj respiratora od juče državna tajna.

- Mi ćemo da se snalazimo, da nabavljamo što je moguće više aparata. Jutros je, na primer, nabavljeno još 50 respiratora - rekao je Vučić.

foto: Kurir

Prema Vučićevim rečima, NBS neće štampati ni dinara, a država ima 13,5 milijardi evra deviznih rezervi, pet milijardi više nego pre nekoliko godina.

Predsednik je najavio posebne razgovore sa Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije i ostalim organizacijama koje osećaju direktne ekonomske posledice i dodao da će država pomagati u isplati dela plata zaposlenih u takvim firmama. Vučić je poručio da i Srbi na KiM ne treba da brinu o snabdevanju namirnicama i drugim potrepštinama, jer će im država na sve moguće načine pomagati. Predsednik Srbije poručio je kasno sinoć na Instagramu da moramo da se borimo i zajedno pobedimo pošast pred kojom smo se našli.

Ekonomski krizni štab

Ekonomski krizni štab za otklanjanje posledica po privredu, pored predsednika, čine i ministar Siniša Mali i predsednik PKS Marko Čadež. Sastanku su prisustvovali i guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković, ministri Rasim Ljajić, Zorana Mihajlović, Zoran Đorđević, Branislav Nedimović, Goran Knežević i Aleksandar Antić.

foto: Kurir

Apel dijaspori NE DOLAZITE ZA USKRS Predsednik Vučić pozvao je srpsku dijasporu da ne dolazi kući za vreme katoličkih uskršnjih praznika i za pravoslavni Vasrks, kada se kod nas očekuje „pik epidemije“: - Ako se računa da nam sa severa Italije, Austrije, Nemačke, Švajcarske za praznike dođe oko 70.000 ljudi, što je već umanjena cifra, treba računati da je među njima 3.000 do 4.000 inficiranih. To bi bio za nas kraj. Na različite načine ćemo to sprečavati, ako treba i potpunom blokadom granice.

Sa Angelom o koroni U NEMAČKOJ SE BORE ZA GOLI OPSTANAK Vučić je podsetio da će u ponedeljak video-pozivom razgovarati s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, ali da će glavna tema biti borba protiv koronavirusa: foto: EPA/FELIPE TRUEBA - Razgovaraću sa Angelom Merkel o Kosovu, ali ne znam šta da očekujem, pošto ćemo, u ovom trenutku, o Kosovu pričati 15 minuta, a znam ćemo o koroni razgovarati pola sata. Ljudi se tamo bore za život, za goli opstanak.

Vulin predlaže predsedniku Srbije PREDUZMITE SVE MERE ZA ZAŠTITU STANOVNIŠTVA Ministar odbrane Aleksandar Vulin zatražio je sinoć od predsednika Srbije da preduzme sve neophodne mera za zaštitu stanovništva. foto: Vladimir Šporčić U skladu sa Ustavom Republike Srbije, ministar odbrane Aleksandar Vulin je, zbog ugrožene bezbednosti građana Republike Srbije na najvećem delu teritorije naše zemlje od Covida 19, uputio pismo predsedniku Aleksandru Vučiću u kojem traži da, u skladu sa ustavnim ingerencijama, preduzme sve neophodne mere na zaštiti stanovništva.

Bez brige TESTOVA IMA DOVOLJNO Vučić je rekao da ima dovoljno testova za koronavirus, da s tim neće biti problema, kao i da privatne klinike neće biti uključene u taj proces: - Državne bolnice će obavljati testiranja, jer smo siti panike i ludosti svakog dana. Neću sada da govorim o problemima ko je šta i kako u vezi s testovima radio i kako je jedan pacijent osam dana izgubio, pa tek onda došao do državne bolnice. Ne mislimo na bilo koji način da uključujemo privatne klinike u to dokle god budemo mogli.

Kurir.rs/ Jelena Pronić /Foto: Tanjug/Rade Prelić

