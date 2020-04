VUČIĆ O SKUPŠTINI: Pitajte Maju, mogla bi u ponedeljak, utorak! Ne mora baš taj dan da radi restoran, da jedu ćevape

Da ne ubacimo 1.000 ljudi, kao što obično bude, već da to budu narodni poslanici i oni koji moraju tamo da budu. I u Predsedništvu ne radi restoran, a radi ceo dan, rekao je Vučić

ČORTANOVCI - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi Skupština Srbije mogla ponovo da počne s radom u ponedeljak ili u utorak sledeće nedelje.

"Morate da pitate predsednicu parlamenta Maju Gojković, ali razgovarali smo i ranije, mislio sam da će i sad u petak... Možda bude u ponedeljak, utorak, nemojte da me pitate za tačan dan", rekao je Vučić novinarima, upitan da li će Skupština Srbije u ponedeljak održati sednicu, kao što su preneli pojedini mediji.

On je dodao da to svakako zavisi od epidemiološke situacije, ali da će, ukoliko se nastavi ovakav trend, to biti moguće.

Istakao je da će u svakom slučaju morati da budu poštovane epidemiološke mere, kao i dolazak što manjeg broja policijskih službenika i administrativnih radnika u Skupštinu Srbije.

"Da ne ubacimo 1.000 ljudi, kao što obično bude, već da to budu narodni poslanici i oni koji moraju tamo da budu. Ne mora taj dan da rade i bife i restoran, ne moraju baš taj dan da jedu ćevape. I u Predsedništvu ne radi restoran, a radi ceo dan", rekao je Vučić.

