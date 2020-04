ITALIJANI NIKADA NEĆE ZABORAVITI KO JE BIO UZ NAS: Italijanski šef diplomatije divnim rečima zahvalio se Srbiji! (FOTO)

Italijanski šef diplomatije Luiđi di Majo zahvalio se Srbiji zbog donacije 4 miliona hirurških maski, koje je naša zemlja avionom poslala pre nekoliko dana.

Di Majo je na svojoj Fejsbuk stranici podsetio da je u februaru posetio Balkan, kada je upoznao srpskog predsednika Aleksandra Vučića, premijerku Anu Brnabić i šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića.

"Kao što znate, Srbija, kao i druge zemlje Balkanskog poluostrva, već dugo traže članstvo u Evropskoj uniji. To su zemlje sa kojima smo oduvek bili bliski. I moja poseta u februaru je to dokazala. Ovde je sva vrednost multilateralizma, prijateljstva koje Italija ima s drugim narodima i pomoći koju nam ti ljudi pružaju danas. Poslednjih dana Italiji je donirano 4 miliona maski iz Srbije. Solidarnost i prijateljstvo su temeljne vrednosti Evrope koja mora otvoriti svoje vidike i konkretno delovati prema državama članicama. Nećemo zaboraviti ovaj gest. Italijanski narod neće zaboraviti one koji su im bili bliski", napisao je Di Majo na svom profilu.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen Facebook Luigi di Maio)

Kurir