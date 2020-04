VEST O POMOĆI SRBIJE ITALIJI ODJEKNULA U SVETU KAO BOMBA: Amerika piše o 4 srpska aviona puna poklona za Italijane!

"Italija zapošljava desetine hiljada ljudi u Srbiji. Danas mislimo da imamo dovoljno opreme za sopstvene potrebe i smatramo da je važno da damo pomoć i podršku našim italijanskim prijateljima. Ukupno osam aviona pomoći šaljemo našoj italijanskoj braći! Italija je uvek pružala neskrivenu podršku Srbiji na evropskom putu. Naš je posao da tako bliskom narodu, narodu koji voli Srbiju pružimo podršku u ovom teškom trenutku. Ovo je deo evropske solidarnosti, naša prilika da kažemo veliko hvala za sve što su činili za naš narod. Živelo prijateljstvo Srbije i Italije." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otpremanju medicinske opreme neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19, koju Republika Srbija donira Republici Italiji.

