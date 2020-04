ITALIJANSKI MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA ZAHVALAN NA POMOĆI: Ovo je poruka Luiđi di Maja vlastima i narodu Srbije!

RIM - Italijanski ministar inostranih poslova Luiđi di Majo zahvalio je danas narodu i vlastima Srbije na pomoći koju su poslali Italiji koja se bori sa pandemijom korona virusa.

Danas je sa aerodroma Nikola Tesla u Beogradu otpremljena medicinska oprema sa četiri aviona, dok će sutra ići još četiri, a ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u Rimu je uručila donaciju ministru Di Maju.

"Jedno glasno i jasno hvala, jedna zahvalnost od srca celom narodu Srbije, Vladi Srbije, predsedniku Srbije, ministarki za evropske integracije, koja je došala i uručila pomoć koja se sastoji od medicinske opreme i maski za naše lekare, naše medicinske radnike i za naše snage reda", rekao je Di Majo Tanjugu.

Ilustracija foto: Tanjug/Zoran Žestić, Kurir

Šef italijanske diplomatije rekao je da su mnoge zemlje pomogle, ali da je Srbija u tome prednajčila.

"To je bila oprema koju smo u poslednjih mesec i po dana tražili po čelom svetu. To je bio ogroman napor, koji je često bio nagrađen prijateljstvom koje su iskazivale mnogo zemlje, a među zemljama koja nam je najviše pomogla je bila Srbija. Imamo pomoć koja je upravo pristigla od osam aviona koji će doći. Za to zahvaljujem narodu Srbije, za prijateljstvo koje nam pokazuje i za prijateljstvo koje nam je oduvek pokazivala i koje nas je uvek držalo ujedinjenjim", zaključio je Di Majo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir