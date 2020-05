ORLIĆ O ĐILASOVOJ ODBRANI MARINIKE TEPIĆ: Progovori o svojim "drugarima" iz narko-afera

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić kaže da lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas na tragikomičan način pokušava da brani svoju potpredsednicu Mariniku Tepić, nakon što su isplivali dokazi da je ona od narko-dilera naručivala progon nepodobnih novinara. Orlić u saopštenju poručuje da Đilas ima više razloga da u ovom slučaju brani sebe, a ne nju.

- Nema čoveka u Srbiji koji nije danas, čitajući tragikomično „saopštenje“ žutog tajkuna Dragana Đilasa, pomislio: “Ma, njemu mora da ta ‘saopštenja’ piše lično Marinika Tepić”. Jer, ko bi, realno, pokušao da brani Mariniku Tepić u trenutku kada na svetlo dana isplivaju saznanja i dokazi da je ona od narko-dilera naručivala progon nepodobnih novinara, osim same Marinike Tepić? To bi mogao da pokuša samo neko ko i sam ima istu sklonost ka patološkom laganju, istu beskrupuloznost, istu vrstu „bliske saradnje“ sa ljudima iz sveta kriminala, isti dušmanski odnos prema novinarima koje ne drži pod kontrolom, kao Marinika Tepić. Dobro, dakle - to bi realno mogao biti i Dragan Đilas. U navedeni opis se ovaj tajkun savršeno uklapa. A ima i razloga da u ovom slučaju brani ne nju, nego - sebe - izjavio je Orlić.

foto: Beta/Milan Obradović, Ana Paunković

On dodaje da je “ozlojeđeni Đilas” pokušava ponovo da se izvuče “plakanjem”.

- Teško ozlojeđen, ne zbog činjenice da je njihov bliski saradnik i nerazdvojni pratilac tokom više od 10 godina optužen za distribuciju droge, već zbog toga što je o njihovim zajedničkim nedelima taj čovek progovorio - sada Đilas ponovo pokušava da se izvuče plakanjem. Pa tužno saopštava da je Marinika Tepić „meta napada“, jer je „otkrila brojne afere“. Doduše, sve same prežvakane priče iz Brkićevog „Tabloida“, bajate po nekoliko godina - po svedočenju samog Brkića, ali.nečim se već saopštenje popuniti mora. Pa makar Đilas proglasio sebe i Mariniku Tepić za „najhrabrije na sceni“, zbog petparačkih naklapanja za koje hrabrosti uopšte ne treba, kao što ne treba ni pameti. I makar proglasio za „hiruršku preciznost“ navode da se u Moroviću kokošinjac volšebno transformiše u laboratoriju, a knjige se same pale kada vide kako im se Đilasovi funkcioneri približavaju. Da, sve smo to čuli, dovoljno puta. I sve je svima jasno. Ali, kakve to veze ima sa njihovim najboljim drugom i poslatom „molbom“ da isti istera neposlušnog novinara iz Pančeva? - upitao je Orlić.

Kako kaže, Đilas bi mogao da progovori malo više na temu tih svojih "drugara“ i „saradnika“, koji svako malo završe u nekoj aferi sa drogom.

- Imao bi šta da kaže i na temu progona novinara, fizičkog ugrožavanja, šikaniranja i linča. Za početak, da odgovori na pitanja: kome je Filipović 10 godina bio najbolji drug i pratilac? U čijoj je stranci taj čovek aktivista danas, ko mu daje naloge za „specijalne zadatke“? I, naravno - hoće li Đilas i Marinika da isele novinara Milakova, ili neće, šta su odlučili? To zanima javnost u Srbiji danas - poručio je Orlić.

